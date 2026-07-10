Meta va construire un centre d'IA majeur de 10 milliards de dollars au Canada

Le géant technologique américain Meta a annoncé la construction d'un immense centre de traitement de données (data center) d'une valeur de 10 milliards de dollars dans la province canadienne de l'Alberta. Ce projet représente le plus gros investissement de l'entreprise en dehors des États-Unis et devrait marquer une nouvelle ère dans le développement de l'infrastructure d'intelligence artificielle (AI) à l'échelle mondiale. Grâce à sa taille et à sa puissance technologique, ce complexe deviendra l'une des installations informatiques les plus puissantes au monde. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Situé dans le comté de Sturgeon, le nouveau complexe occupera une superficie d'environ 270 000 mètres carrés, soit l'équivalent de près de 33 terrains de football. Il s'agira du 33e data center de Meta à travers le monde. Selon les informations d'ixbt.com, la puissance électrique du projet atteindra 1 GW, ce qui correspond à la consommation énergétique moyenne de 750 000 foyers. Une telle puissance servira à répondre aux besoins croissants de l'entreprise en matière d'entraînement et de traitement d'algorithmes d'intelligence artificielle.

Indépendance énergétique et innovations technologiques

Dans le cadre du projet, Meta prévoit de construire sa propre centrale électrique au gaz d'une capacité de 932 MW. Cette centrale sera raccordée au réseau électrique de l'Alberta et garantira le fonctionnement stable du centre. En coordonnant tous les processus avec les opérateurs énergétiques locaux, l'entreprise a également pris en charge l'intégralité des coûts de modernisation de l'infrastructure de transport. Cela permettra d'éviter toute surcharge du réseau électrique régional.

La protection de l'environnement n'a pas été négligée. Un système de refroidissement liquide en circuit fermé sera utilisé pour les serveurs. Cette technologie ne nécessite pas de consommation d'eau lors d'une utilisation normale, ce qui permet d'économiser les ressources hydriques de la région. Meta a également annoncé qu'elle assumait toutes les responsabilités financières liées à l'approvisionnement en eau et au traitement des eaux usées.

Efficacité économique et nouveaux emplois

Environ 3 000 emplois devraient être créés pendant la phase de construction. Une fois le complexe pleinement opérationnel, plus de 300 techniciens hautement qualifiés bénéficieront d'un emploi permanent. Selon les estimations du gouvernement de l'Alberta, ce data center rapportera près de 250 millions de dollars canadiens par an à l'économie locale via les impôts et autres taxes.

Gary Demasi, vice-président de Meta, a qualifié cet investissement de symbole de la confiance de l'entreprise envers l'infrastructure canadienne. Il a souligné que le nouveau centre deviendrait une partie intégrante du réseau mondial de Meta, renforçant la position de l'entreprise face à ChatGPT et aux autres systèmes d'AI modernes. Ce projet fera sans aucun doute du Canada l'un des points les plus importants sur la carte mondiale de l'intelligence artificielle.