Netflix revient au format de télévision traditionnelle : la plateforme va lancer des chaînes en direct

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Netflix revient au format de télévision traditionnelle : la plateforme va lancer des chaînes en direct

Netflix, la plus grande plateforme de streaming au monde, teste une nouvelle méthode inattendue pour retenir l'attention de ses utilisateurs. L'entreprise prévoit de lancer des chaînes en direct fonctionnant 24/7, à l'instar de la télévision traditionnelle. Cette démarche vise à augmenter le temps de visionnage sur la plateforme et à faciliter le choix de contenu pour les utilisateurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon le Wall Street Journal, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux abonnés de simplement allumer l'une des chaînes disponibles sans avoir à chercher une série ou un film spécifique. Par exemple, un utilisateur pourra regarder en continu des projets populaires comme "Avatar: The Last Airbender" ou des films de genre thriller via des chaînes dédiées. Cette méthode est particulièrement destinée à l'audience qui souhaite avoir un contenu en arrière-plan pendant les tâches ménagères.

Concurrence et revenus publicitaires

Cette stratégie amènera Netflix à entrer en concurrence directe avec des services de streaming gratuits financés par la publicité comme Pluto TV et Tubi. Selon les experts, le format de diffusion en direct pourrait considérablement développer l'activité publicitaire de l'entreprise. En effet, en direct, les utilisateurs ne peuvent généralement pas ignorer les publicités, ce qui crée une plateforme attrayante pour les marques.

Netflix envisage également de proposer des abonnements groupés (bundle) en partenariat avec d'autres services de streaming. Selon les informations, en s'inspirant de l'expérience d'Apple et d'Amazon, Netflix pourrait intégrer sur sa plateforme des contenus de services comme Peacock. Cela permettra aux utilisateurs d'accéder à plus de contenu via une interface unique sans payer séparément pour plusieurs services.

Baisse d'audience et nouvelles stratégies

La raison de ces mesures drastiques de Netflix est liée à la baisse récente de l'activité des spectateurs. Selon les données de la société d'analyse Nielsen, en avril, la part de Netflix dans la consommation télévisuelle globale est tombée à 7,8 %. Bloomberg écrit que la direction de l'entreprise s'inquiète de la baisse significative de l'audience entre la première et la deuxième saison des séries originales.

Pour redresser la situation, la plateforme explore plusieurs nouvelles directions :

  • Format de vidéos courtes et podcasts vidéo ;
  • Nouvelles applications de jeux pour enfants ;
  • Négociations pour l'acquisition du réseau social Letterboxd pour les cinéphiles.

Pour l'instant, les responsables de Netflix ont refusé de commenter officiellement ces nouvelles. Cependant, les experts soulignent que le géant du streaming s'éloigne de son modèle classique de "vidéo à la demande" (VOD) pour devenir une plateforme médiatique hybride. Cela indique que dans des marchés en développement rapide, la frontière entre la télévision numérique et le streaming s'estompera davantage.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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