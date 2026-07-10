Un expert en cybersécurité condamné aux États-Unis pour complicité avec des cybercriminels

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Un expert en cybersécurité condamné aux États-Unis pour complicité avec des cybercriminels

En Floride, aux États-Unis, Angelo Martino, un expert en cybersécurité, a été condamné à plus de cinq ans de prison pour avoir collaboré avec des groupes de hackers majeurs et extorqué des entreprises américaines. Cette affaire illustre une tendance rare mais extrêmement dangereuse dans le monde de la cybersécurité : le passage des défenseurs du côté des criminels. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon le ministère de la Justice des États-Unis, Martino travaillait comme négociateur en ransomware pour une entreprise de cybersécurité. Cependant, profitant de son poste, il a conclu des accords secrets avec des hackers pour faciliter des attaques contre des entreprises. Le gouvernement a confisqué plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaies et actifs issus de ce système criminel.

Trahison et revenus illégaux

D'après l'enquête, Martino dépensait les fonds volés dans un train de vie luxueux. Parmi les biens saisis figurent un food truck et un bateau de pêche de grande valeur. Il est le troisième participant condamné dans cette affaire ; les experts en cybersécurité Kevin Martin et Ryan Goldberg avaient déjà été incarcérés.

Ce trio a aidé des hackers à déployer le ransomware BlackCat contre des entreprises américaines tout au long de 2023. Lors d'une attaque réussie, ils ont extorqué 1,2 million de dollars à une entreprise, qu'ils ont partagé après avoir blanchi les fonds. Cet événement prouve la gravité de la « menace interne » dans le secteur de la cybersécurité.

La menace du groupe BlackCat

BlackCat (également connu sous le nom d'ALPHV) est un modèle de « ransomware-as-a-service » (RaaS) qui permet à des hackers indépendants d'utiliser les logiciels malveillants du groupe. En échange, les hackers reversent une partie de la rançon au groupe. Ce collectif est tristement célèbre pour sa cruauté et ses attaques massives.

Le logiciel BlackCat a notamment été utilisé lors de l'attaque contre le géant technologique Change Healthcare en février 2024. À cette occasion, les données médicales et financières ultra-sensibles de plus de 192 millions de personnes ont été dérobées. Bien que Martino et ses complices ne soient pas directement liés à cette attaque, leur collaboration avec le même groupe montre l'ampleur de l'écosystème cybercriminel.

Les gouvernements conseillent généralement aux entreprises victimes de ne pas payer, car cela encourage les criminels. Cependant, craignant la fuite de données clients, beaucoup se sentent contraintes de payer. Cela a conduit à l'émergence d'un nouveau secteur aux États-Unis, incluant l'assurance contre les ransomwares et des services de négociateurs spécialisés.

Cette affaire doit servir de leçon aux experts du monde entier. La cybersécurité ne repose pas uniquement sur la protection technologique, mais exige également un contrôle de l'éthique des employés et un système d'audit interne rigoureux. Sinon, la personne censée protéger le système peut facilement devenir son maillon le plus faible.

КиберхавфсизликХакерларБлаккКатАҚШРансомваре
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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