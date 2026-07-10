L'équipe féminine de Manchester City signe la défenseure de Chelsea Niamh Charles

Niamh Charles, membre expérimentée de l'équipe nationale féminine d'Angleterre, est officiellement devenue une joueuse de Manchester City. Le champion en titre de la Women's Super League (WSL) a réussi à renforcer son flanc gauche après avoir trouvé un accord avec le club londonien de Chelsea. Ce transfert est la deuxième acquisition majeure de Manchester City lors de ce mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Guardian, Manchester City a déboursé 500 000 livres sterling (environ 670 000 dollars) pour la joueuse de 27 ans. Niamh Charles a signé un contrat de trois ans avec sa nouvelle équipe, où elle portera le numéro 21. Il convient de noter qu'il restait un an au contrat actuel de la joueuse avec Chelsea, mais les clubs ont trouvé un terrain d'entente.

Une solution aux problèmes défensifs

Pour Manchester City, qui a remporté le titre la saison dernière après 10 ans d'attente, le poste d'arrière gauche restait l'un des points les plus faibles. Après le départ de Leila Ouahabi pour le club américain de Chicago Stars, l'entraîneur Andree Jeglertz avait fait de ce poste une priorité. Niamh Charles est attendue pour combler ce vide.

Niamh Charles jouait initialement dans des positions offensives, mais l'ancienne entraîneuse de Chelsea, Emma Hayes, l'a transformée avec succès en arrière latérale gauche. Ce changement a également porté ses fruits en équipe nationale d'Angleterre, où la joueuse est régulièrement titularisée à ce poste sous les ordres de Sarina Wiegman. Sa polyvalence sera sans aucun doute un atout pour Manchester City dans la défense de son titre en Ligue des champions et dans les compétitions nationales.

Nouveau défi et projets d'avenir

Après son transfert, Niamh Charles a exprimé ses sentiments :

La directrice sportive du club, Therese Sjogran, a souligné que l'expérience de la joueuse apportera un grand bénéfice à l'équipe. Selon elle, Niamh Charles n'a pas encore atteint son apogée et elle progressera encore davantage sous les couleurs de Manchester City. Durant ce mercato estival, l'équipe avait également recruté une autre star, Beth Mead.

Dans le cadre de cette chaîne de transferts, il est rapporté que Chelsea a recruté la star d'Arsenal, Katie McCabe. C'est précisément l'arrivée de McCabe qui a accéléré le transfert de Niamh Charles à Manchester, la joueuse souhaitant obtenir plus de temps de jeu. Manchester City se prépare désormais pour la nouvelle saison avec un effectif encore plus solide.