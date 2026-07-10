À Bakou, un chauffeur laisse ses passagers dans le bus pour aller fumer

·60·Monde
À Bakou, un chauffeur laisse ses passagers dans le bus pour aller fumer

À Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, le comportement inhabituel d'un chauffeur de bus a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux.

Il a été rapporté que l'un des passagers du bus numéro 13 a appuyé par erreur sur le bouton « Stop ». Par la suite, le chauffeur a arrêté le bus à l'arrêt, a verrouillé les portes et est sorti fumer une cigarette, laissant tous les passagers à l'intérieur.

Cette situation a provoqué du mécontentement et des disputes à l'intérieur du bus.

Une enquête interne a été menée concernant l'incident, révélant que le chauffeur avait gravement manqué à ses obligations professionnelles. En conséquence, il a été annoncé que des mesures disciplinaires appropriées ont été prises à son encontre.

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Charos
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