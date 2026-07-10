Le match entre l'Argentine et l'Égypte, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, a fait grand bruit dans le monde du football. Menés de deux buts, les champions en titre ont fait preuve d'une détermination incroyable pour renverser le cours du match. Cependant, les incidents et les accusations survenus après cette rencontre à Atlanta dépassent le cadre sportif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

À la 67e minute, l'Égypte menait contre toute attente 2-0. Les buts de Yasser Ibrahim et Mustafa Zico, combinés à un penalty manqué par Lionel Messi, plaçaient l'Argentine au bord de l'élimination. Mais à 11 minutes de la fin, les hommes de Lionel Scaloni ont montré leur véritable caractère de champions.

Le miracle en 14 minutes

Dans une situation critique, Cristian Romero a sauvé l'équipe en reprenant un centre de Lionel Messi pour réduire le score. Peu après, Lionel Messi a fait parler son talent pour égaliser. Dans la troisième minute du temps additionnel, le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez, a inscrit le but de la victoire, faisant trembler le stade. Les larmes de Lionel Messi et de l'entraîneur Scaloni prouvaient l'importance capitale de cette victoire pour l'Argentine.

Cependant, le camp égyptien n'a pas digéré cette défaite. Après le match, la Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, accusant les arbitres français de corruption et de favoritisme envers l'Argentine. Selon eux, les officiels ont commis plusieurs erreurs cruciales durant la rencontre.

Les protestations de l'Égypte et la question de l'arbitrage

Les principales réclamations des Égyptiens concernent un but refusé alors que le score était de 1-0 et une action impliquant Mohamed Salah en fin de match. L'Égypte affirme qu'une faute a été commise sur Salah dans la surface et qu'un penalty aurait dû être sifflé. Le fait que l'Argentine ait marqué le but de la victoire sur la contre-attaque immédiate a exacerbé les tensions.

Selon ixbt.com, la partie égyptienne exige l'exclusion des arbitres du tournoi. Mais les experts et analystes du football ne considèrent pas cette victoire argentine comme un simple coup de chance ou le résultat d'une aide arbitrale. C'est avant tout le fruit de la ténacité et du talent d'une équipe qui ne perd jamais ses moyens dans les moments les plus difficiles.

De telles polémiques autour de l'équipe nationale d'Argentine ne sont pas nouvelles. Autant ils ont de fans dans le monde, autant ils ont de critiques. Cependant, le résultat sur le terrain montre que l'équipe menée par Lionel Messi n'est pas prête à céder son trône. Cette victoire les propulse en quarts de finale et confirme une fois de plus leur statut de favori pour le titre.