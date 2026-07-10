Révolution aéronautique : Airbus et MTU lancent le développement d'un moteur électrique à hydrogène

L'industrie aéronautique fait un pas de géant vers la durabilité. Airbus, l'un des plus grands constructeurs aéronautiques au monde, a entamé une collaboration avec l'entreprise allemande MTU Aero Engines pour créer un moteur électrique fonctionnant entièrement à l'hydrogène. Ce projet est considéré comme la fin de l'ère du kérosène et le début de l'aviation « verte ». C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'accord entre les deux géants, une coentreprise spéciale sera créée pour développer les groupes motopropulseurs de nouvelle génération. D'après les informations d'ixbt.com, ce projet est la suite logique de l'accord de partenariat signé au Salon du Bourget en 2025. Le lancement officiel de la nouvelle entreprise est prévu pour 2027, en attendant les processus de réglementation juridique et les autorisations en Europe.

Technologie à hydrogène et priorité écologique

Le principe de fonctionnement du nouveau moteur diffère radicalement des moteurs à combustion interne traditionnels. Le système est basé sur des piles à combustible à hydrogène, où le carburant n'est pas brûlé. Au lieu de cela, de l'énergie électrique est générée par une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène. Dans ce processus, seule de la vapeur d'eau est rejetée dans l'atmosphère, au lieu de dioxyde de carbone (CO2) ou d'oxydes d'azote nocifs.

Dans le cadre de cette coopération, les tâches sont clairement réparties : Airbus sera responsable de la technologie des avions commerciaux et des systèmes de stockage d'hydrogène liquide. MTU Aero Engines se chargera directement de la conception du moteur, de la création des piles à combustible, de la certification et de la maintenance future. Cette chaîne couvre le cycle complet, du dessin à la production en série.

Programme ZEROe et plans futurs

Cette initiative fait partie du vaste programme ZEROe d'Airbus. L'entreprise vise à faire voler le premier avion de ligne commercial à zéro émission, c'est-à-dire sans aucune pollution atmosphérique, d'ici 2035. Le nouveau moteur à hydrogène servira de base technologique essentielle pour atteindre cet objectif.

Le projet ne se limite pas à la création d'un moteur. Airbus et MTU ont l'intention de former tout un écosystème pour l'aviation à hydrogène. Cela comprend :

L'élaboration de normes de sécurité et d'un cadre réglementaire ;

La création d'infrastructures pour le stockage et le ravitaillement en hydrogène liquide des avions ;

L'introduction de nouveaux processus de certification conformes aux exigences de l'aviation internationale.

Pour des régions où la demande de services aéronautiques est élevée, ces technologies seront cruciales à l'avenir. Dans un contexte de réchauffement climatique et de problèmes environnementaux, la transition de l'aviation vers l'hydrogène devrait non seulement optimiser les coûts, mais aussi marquer un tournant révolutionnaire dans la protection de l'environnement.