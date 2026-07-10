Une nouvelle ère commence au Portugal : un entraîneur familier pour Ronaldo

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Une nouvelle ère commence au Portugal : un entraîneur familier pour Ronaldo

La question du sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal est officiellement réglée. Le service de presse de la sélection a annoncé la nomination de Jorge Jesus au poste d'entraîneur principal.

Le technicien de 71 ans préparera désormais le Portugal pour l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030. Son dernier poste était Cristiano Ronaldo au club saoudien d'Al-Nassr, ce qui attire encore plus l'attention.

Le Portugal a fait une annonce officielle

Le service de presse de l'équipe nationale du Portugal a officiellement confirmé la nomination de Jorge Jesus via son compte sur le réseau social X.

« Aujourd'hui, un nouveau chemin commence. Bienvenue dans l'équipe nationale, Mister Jorge Jesus », indique le communiqué.

Cette annonce marque le début d'une nouvelle étape pour la sélection portugaise.

De grandes missions attendent Jesus

Auparavant, le journal A Bola avait rapporté que le technicien de 71 ans dirigerait le Portugal pendant les qualifications et la préparation pour l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030.

Cela montre que Jesus se voit confier un projet stratégique à long terme et non une solution à court terme.

Un point intéressant concernant Ronaldo

Le dernier poste de Jorge Jesus était au club saoudien d'Al-Nassr.

C'est précisément dans ce club que le capitaine de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo évolue. Par conséquent, la relation entre le nouvel entraîneur et Ronaldo suscitera naturellement un intérêt particulier dans le contexte des prochaines décisions de l'équipe nationale.

Championnat avec Al-Nassr

Pour rappel, la saison dernière, Al-Nassr est devenu champion d'Arabie saoudite.

Jesus a quitté ce club durant l'été. Il entame désormais le prochain grand défi de sa carrière : diriger l'équipe nationale du Portugal.

Une nouvelle voie pour le Portugal

Après l'élimination du Portugal en 1/8 de finale face à l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026, des changements étaient attendus autour de l'équipe.

La nomination de Jorge Jesus est la première étape majeure de ce processus. La question principale est désormais : comment ce technicien expérimenté guidera-t-il le Portugal entre la nouvelle génération et l'héritage de Ronaldo ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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