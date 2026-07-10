Macron réagit après la victoire de la France : hommage spécial au Maroc

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Macron réagit après la victoire de la France : hommage spécial au Maroc

Le président français Emmanuel Macron a félicité l'équipe nationale après la victoire contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde 2026.

La France s'est qualifiée pour les demi-finales, mais dans sa réaction, Macron a souligné non seulement le succès des « Bleus », mais aussi la performance digne de l'équipe marocaine.

La France en demi-finale

L'équipe nationale de France a battu le Maroc et s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026.

Après ce résultat, la confiance autour de l'équipe nationale s'est renforcée dans le pays. Les Français ont atteint le stade décisif du tournoi et poursuivent leur lutte pour le titre.

Macron : « Fier de nos Bleus »

Emmanuel Macron a félicité l'équipe de France sur le réseau social X.

« Fier de nos Bleus », a écrit le président français.

Ce court message montre que la qualification de l'équipe pour les demi-finales est perçue comme un événement majeur en France.

Hommage également au Maroc

Dans ses félicitations, Macron n'a pas oublié l'équipe nationale du Maroc.

« Bravo aussi au Maroc — ce soir, comme il y a quatre ans, ils ont été un adversaire digne et fort », a-t-il déclaré.

Ces mots signifient que le match entre la France et le Maroc restera dans les mémoires non seulement pour le résultat, mais aussi pour l'esprit de respect et de compétition sportive.

« Dans un esprit de fierté et de fraternité »

Le président français a qualifié la qualification pour les demi-finales de « fierté et fraternité » dans son message.

« La France en demi-finale — dans un esprit de fierté et de fraternité ! », a écrit Macron.

Cette expression a renforcé la signification politique et sportive après le match.

Quel sera le prochain adversaire de la France ?

La France affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre l'Espagne et la Belgique.

Les deux adversaires potentiels disposent d'effectifs de haut niveau. Par conséquent, un autre grand défi attend la France.

Un pas de plus vers le titre

La victoire sur le Maroc a prouvé une fois de plus que les ambitions de la France à la Coupe du Monde 2026 sont sérieuses.

Désormais, la question principale pour les « Bleus » est la suivante : cette confiance et cette stabilité seront-elles maintenues en demi-finale ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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