Thermaltake Capo X : La possibilité d'assembler deux ordinateurs indépendants dans un seul boîtier

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Thermaltake Capo X : La possibilité d'assembler deux ordinateurs indépendants dans un seul boîtier

Thermaltake, entreprise connue dans le monde des technologies informatiques pour ses solutions atypiques, a officiellement lancé son nouveau boîtier Capo X. Cet appareil attire l'attention en permettant d'intégrer deux systèmes complets et indépendants dans un seul châssis. Présenté au début de l'été lors du salon Computex, ce modèle est désormais disponible pour le grand public. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le prix du boîtier Thermaltake Capo X est fixé à 190 dollars. Sa particularité réside dans sa structure verticale, où deux cartes mères sont superposées. Pour cette raison, le boîtier est assez haut — 691 mm — et ressemble davantage à une colonne indépendante qu'à un boîtier posé sur un bureau.

Capacités techniques et espace

Malgré la grande hauteur du boîtier, les fabricants ont limité le format des cartes mères au Micro-ATX. L'intérieur dispose d'emplacements pour deux blocs d'alimentation distincts, garantissant le fonctionnement indépendant de chaque système. Le système de refroidissement offre également de larges possibilités : les utilisateurs peuvent installer des ventirads CPU jusqu'à 180 mm de hauteur.

En termes de capacités graphiques, le Capo X ne limite pas l'utilisateur. Il est possible d'installer des cartes graphiques mesurant jusqu'à 420 mm de long, ce qui permet d'accueillir sans problème les modèles les plus puissants du marché actuel, comme la NVIDIA RTX 4090. De plus, le boîtier dispose d'un espace suffisant pour de nombreux ventilateurs et systèmes de refroidissement liquide.

Pour qui est-il destiné ?

Thermaltake recommande ce boîtier pour plusieurs types d'utilisateurs. Premièrement, c'est une solution idéale pour les streamers : un ordinateur est utilisé pour le jeu, et l'autre pour gérer la diffusion et l'encodage. Cela évite toute baisse de performance pendant le jeu. Deuxièmement, pour les spécialistes travaillant avec l'AI, il est pratique de dédier un système à l'entraînement de réseaux neuronaux et l'autre aux tâches quotidiennes.

Ce boîtier convient également aux foyers ou bureaux disposant d'un espace de travail restreint où deux personnes travaillent côte à côte. Utiliser un seul boîtier vertical au lieu de deux unités centrales distinctes permet d'économiser considérablement de l'espace. Il est naturel que de telles solutions atypiques suscitent l'intérêt des utilisateurs professionnels souhaitant optimiser leur flux de travail.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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