Le père de Haaland ironise sur l'arbitre, la FIFA commente le but litigieux

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Le père de Haaland ironise sur l'arbitre, la FIFA commente le but litigieux

Après la défaite de la Norvège face à l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, les discussions sur les épisodes litigieux se poursuivent. Alf-Inge Haaland, le père d'Erling Haaland, a réagi avec ironie à l'arbitrage après le but marqué par Jude Bellingham.

Plus tard, la FIFA a également commenté la situation, déclarant qu'aucune preuve n'avait été trouvée concernant un contact du ballon avec le câble aérien.

« Beau travail, Bellingham et l'arbitre »

Après le but de l'Angleterre, Alf-Inge Haaland a publié un message court mais cinglant sur le réseau social X :

« Beau travail, Bellingham et l'arbitre ».

Ses propos ont été interprétés comme une insinuation que les arbitres avaient mal évalué la situation avant ou pendant la frappe.

Que s'est-il passé lors de l'épisode litigieux ?

Les débats se sont intensifiés après des spéculations suggérant que le ballon aurait pu toucher le câble au-dessus du stade pendant sa trajectoire, modifiant ainsi sa direction.

Si un tel fait avait été confirmé, l'épisode aurait pu être jugé différemment.

La FIFA a donné une explication officielle

Après le match, la FIFA a annoncé avoir examiné l'épisode à l'aide d'une technologie spéciale.

Dans son communiqué, l'organisation précise que l'équipement spécial n'a enregistré aucune vibration lors de la trajectoire du ballon.

« Par conséquent, il n'y a aucune preuve que le ballon ait touché le câble supérieur et modifié sa trajectoire », conclut la FIFA.

Ainsi, la validité du but de Jude Bellingham a été confirmée une fois de plus.

L'Angleterre affrontera l'Argentine en demi-finale

Après avoir battu la Norvège en quarts de finale, l'équipe nationale d'Angleterre affrontera l'Argentine en demi-finale.

L'Argentine, de son côté, s'est qualifiée pour le tour suivant après avoir éliminé la Suisse.

L'intrigue principale est désormais de savoir si les polémiques arbitrales autour du match contre la Norvège affecteront l'état d'esprit de l'Angleterre avant la demi-finale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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