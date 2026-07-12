«Je suis complètement effondré» : McGregor sur sa défaite à l'UFC 329

Conor McGregor, qui a fait son retour dans l'octogone après 5 ans d'absence lors de l'UFC 329 à Las Vegas, mais qui a subi une grave blessure au genou dès les premières secondes, s'inclinant face à Max Holloway, s'est adressé à ses fans. La légende irlandaise du MMA a fait sa première déclaration sur l'incident via ses réseaux sociaux officiels. Zamin.uz présente les confidences de l'athlète.

«Tout allait bien avant le combat»

McGregor a révélé qu'il n'avait aucun problème de santé avant le combat, que l'entraînement s'était très bien passé et qu'il ne s'attendait pas du tout à un tel accident :

«Je n'avais aucune blessure avant le combat. Pendant l'entraînement et la préparation, j'ai donné des coups de pied, j'ai pris appui sur ma jambe, j'ai sauté. Tout allait bien. C'est arrivé de manière inattendue. Je suis complètement effondré en ce moment. Je ne peux décrire cela que comme quelque chose de tragique», a déclaré McGregor avec amertume.

Un super-combat terminé prématurément

Il convient de noter que le choc entre Conor McGregor et Max Holloway était considéré par des millions de fans comme l'événement le plus attendu de l'année. Cependant :

Blessure dès les premières secondes : Dès le début du combat, Conor a subi une grave blessure au genou de manière inattendue.

TKO (K.-O. technique) : Incapable de poursuivre le combat en raison de la douleur, l'athlète irlandais a été déclaré perdant par K.-O. technique.

Pour Conor, qui revenait sur le devant de la scène après cinq ans avec de grandes ambitions, cette blessure a été un coup dur, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Actuellement, la santé et le processus de récupération de l'athlète sont sous surveillance médicale.