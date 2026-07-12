Le Samsung Galaxy Z Fold 8 apparaît en direct : les capacités du nouveau flagship

Le géant technologique sud-coréen Samsung se prépare à présenter son prochain flagship pliable, le Galaxy Z Fold 8. Bien que la première officielle soit prévue pour juillet, la première photo en direct du smartphone et des détails techniques détaillés ont fuité sur Internet. Cette nouvelle confirme l'intention de Samsung de renforcer son leadership sur le marché des smartphones pliables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le blogueur Engage Machine Wang Tengxiao sur le réseau social Weibo, le nouveau Galaxy Z Fold 8 est déjà exposé dans les boutiques de la marque en Corée du Sud. La photo diffusée montre clairement la conception mise à jour du smartphone, notamment le nouveau mécanisme de charnière à deux sections en noir. Selon ixbt.com, ce mécanisme augmente non seulement la durabilité, mais réduit également considérablement la trace de pliure sur l'écran.

Spécifications techniques et performances

Selon les informations fournies par l'initié Debayan Roy, le Galaxy Z Fold 8 sera équipé de deux écrans de haute qualité. L'écran externe est une dalle OLED de 5,4 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran principal interne est basé sur la technologie Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces avec un rapport d'aspect de 4:3. L'entreprise a renforcé la couche de protection des écrans, assurant une durabilité lors d'une utilisation à long terme.

Le matériel de l'appareil repose sur le tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Cette puce est spécialement optimisée pour l'AI et les jeux exigeants. Le smartphone disposera de 12 GB de RAM et jusqu'à 1 TB de stockage interne. Côté logiciel, l'interface One UI 9 basée sur Android 17 est attendue, rendant l'interface utilisateur encore plus fluide et intelligente.

Capacités de l'appareil photo et de la batterie

Des changements significatifs sont également attendus dans le système de caméra. Le module principal du Galaxy Z Fold 8 sera doté d'un capteur de 50 MP, accompagné d'un autre ultra grand-angle de 50 MP. Pour les amateurs de selfies, des caméras de 10 MP sont prévues sur les écrans externe et interne. Cette combinaison permet de capturer des images de haute qualité, aussi bien de jour que de nuit.

Une batterie de 4800 mAh assure l'autonomie du smartphone. L'appareil prend en charge la charge rapide filaire de 45 W et sans fil de 25 W. Le nouveau modèle se distingue également par sa compacité : une épaisseur de seulement 4,5-4,9 mm une fois ouvert et 9,7-9,8 mm une fois fermé. Le poids total de l'appareil devrait être d'environ 200 grammes.

La présentation officielle du Samsung Galaxy Z Fold 8 aura lieu le 22 juillet lors de l'événement Galaxy Unpacked à Londres. Actuellement, les précommandes sont acceptées dans certaines régions. Ce flagship entrera sans aucun doute en concurrence sérieuse avec les modèles pliables de Xiaomi et d'autres marques chinoises.