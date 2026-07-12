Zlatan Ibrahimovic sur Noni Madueke : « Le câble a mieux joué que lui »

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Zlatan Ibrahimovic sur Noni Madueke : « Le câble a mieux joué que lui »

La légende du football suédois Zlatan Ibrahimovic a vivement critiqué l'ailier Noni Madueke après la victoire de l'Angleterre contre la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde. Connu pour son franc-parler, l'ancien attaquant s'est moqué de la performance du joueur en faisant référence à un incident technique inhabituel survenu pendant le match. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'est avéré que le ballon a touché le câble de la « spidercam » au-dessus du terrain. Selon Goal.com, Ibrahimovic a souligné que l'impact de Madueke sur le jeu était inférieur à celui de ce câble inanimé. « Si le ballon a touché le câble, cela signifie que le câble a mieux joué que Madueke », a ironisé Zlatan.

La décision de Thomas Tuchel et l'exigence d'Ibrahimovic

Titularisé en raison de la blessure de Bukayo Saka, Madueke n'a pas su saisir sa chance selon Ibrahimovic. Lors d'une analyse sur Fox Sports, la star suédoise a affirmé que l'Angleterre jouait pratiquement à dix. Selon lui, le joueur d'Arsenal a pris de mauvaises décisions à chaque ballon reçu et s'est contenté de marcher sur le terrain.

Ibrahimovic a appelé le sélectionneur anglais Thomas Tuchel à effectuer un changement dès la mi-temps. « Si j'avais été à la place de Tuchel, je l'aurais remplacé immédiatement car il n'a rien fait durant les 45 premières minutes », a déclaré l'ancien attaquant. Curieusement, le technicien allemand a fait exactement cela, remplaçant Madueke par Bukayo Saka au début de la seconde période.

Le chemin de l'Angleterre vers les demi-finales

Bien que Noni Madueke ait été sous le feu des critiques, l'Angleterre a battu la Norvège grâce à un doublé de Jude Bellingham et s'est qualifiée pour les demi-finales. Les « Three Lions » affronteront désormais l'Argentine pour une place en finale. Cependant, trouver un remplaçant digne de ce nom pour Saka reste un casse-tête pour Tuchel.

Ces critiques sont également un sujet d'intérêt pour les fans de football. L'inconstance des jeunes talents comme Madueke lors des grands tournois affecte souvent les résultats globaux de l'équipe. Les sorties « brutales » d'Ibrahimovic provoquent toujours une grande résonance dans le monde du football.

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Jahongir Tursunov
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