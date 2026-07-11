Révolution des écrans quantiques : des scientifiques multiplient par mille la durée de vie des écrans QD-LED

Dans le monde des technologies modernes, la qualité et la durabilité des écrans ne cessent de s'améliorer. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de Corée du Sud ont annoncé une avancée majeure dans le domaine des diodes électroluminescentes à points quantiques (QD-LED). La nouvelle étude vise à résoudre le problème de la courte durée de vie, considéré comme le point faible de cette technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien que la technologie QD-LED se distingue par sa luminosité, sa gamme de couleurs et sa pureté, la dégradation rapide (burn-in), en particulier des diodes bleues, a longtemps freiné sa production de masse. Sous l'effet du courant électrique, ces composants perdent leur efficacité beaucoup plus rapidement que les autres couleurs, ce qui réduit considérablement la durée de vie globale des téléviseurs et des moniteurs.

Causes de la dégradation et nouvelle approche

Pour comprendre l'essence même du problème, les scientifiques ont développé une méthode spéciale permettant d'observer le processus de fonctionnement de la diode en temps réel. Selon ixbt.com, l'étude a identifié des processus de détérioration se produisant simultanément dans différentes couches de l'appareil. Il s'avère que la dégradation ne se produit pas en un seul point, mais parallèlement dans plusieurs couches.

Les chercheurs ont noté les changements négatifs suivants à l'intérieur de l'appareil :

Les points quantiques eux-mêmes subissent des changements structurels sous l'effet du courant électrique ;

Les couches auxiliaires de la diode et leurs points de jonction se dégradent progressivement ;

Un dégagement d'hydrogène et d'oxygène a été observé pendant le fonctionnement, bien que les causes exactes de ce phénomène n'aient pas encore été révélées.

Pour résoudre ces problèmes, les scientifiques ont proposé une solution inattendue mais efficace. L'idée de protéger les points quantiques avec une coque ultra-fine et transparente en polymère acrylique a été avancée. Cette couche protectrice sert à ralentir considérablement les processus destructeurs à l'intérieur de l'appareil.

Une durabilité multipliée par mille

Les expériences menées ont donné des résultats surprenants : la durée de vie des diodes quantiques bleues recouvertes d'une coque en polymère s'est avérée des milliers de fois plus longue que celle des échantillons ordinaires. Cela signifie qu'à l'avenir, les appareils équipés d'écrans QD-LED pourraient durer des décennies sans la moindre perte de luminosité des couleurs.

La coque en polymère agit comme une barrière protectrice unique, empêchant l'endommagement des points quantiques et des matériaux adjacents lors du passage du courant électrique. Selon les experts, cette méthode peut être appliquée non seulement aux diodes bleues, mais à tous les types de diodes électroluminescentes basées sur des points quantiques.

Cette découverte ouvre la voie à l'apparition prochaine d'écrans plus fins, plus lumineux et, surtout, plus durables. Si cette technologie est intégrée à la production de masse, des géants comme Samsung et LG auront la possibilité d'élever la qualité de leurs produits à un nouveau niveau.