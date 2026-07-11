La capacité de la batterie du premier smartphone pliable d'Apple, l'iPhone Ultra, a été révélée

Les rapports selon lesquels Apple travaille sur son premier smartphone pliable, l'iPhone Ultra, suscitent un grand intérêt dans le monde de la technologie. Selon les informations fournies par le célèbre insider chinois Digital Chat Station, le système de batterie du nouvel appareil a été certifié et devrait surpasser même son principal concurrent, Samsung, en termes de capacité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les documents de certification indiquent que l'un des fournisseurs d'Apple a enregistré un ensemble composé de deux batteries. Un système de batterie en deux parties est courant pour les smartphones pliables, ce qui permet de placer des éléments d'alimentation dans les deux moitiés de l'appareil. Selon la publication ixbt.com, la capacité nominale de la première batterie est de 1921 mAh, et celle de la seconde est de 2962 mAh.

La capacité nominale totale de ces deux éléments est de 4883 mAh. Compte tenu des normes techniques et de la différence entre la capacité nominale et la capacité typique, l'iPhone Ultra devrait être lancé sur le marché avec une batterie de 5000 mAh. Ce chiffre sera sans aucun doute l'un des plus élevés de l'histoire des smartphones Apple, permettant aux utilisateurs de profiter d'une autonomie prolongée.

Concurrence et supériorité technique

À titre de comparaison, le futur modèle Galaxy Z Fold8 de Samsung devrait être équipé d'une batterie de 4800 mAh. Seule la version haut de gamme de cette série, le modèle Galaxy Z Fold8 Ultra, pourrait disposer d'une source d'alimentation identique à celle de l'appareil Apple, soit 5000 mAh. Ainsi, l'iPhone Ultra aura une réserve d'énergie plus importante que les smartphones pliables standard de Samsung.

La présentation de l'iPhone Ultra est prévue en même temps que les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, c'est-à-dire en septembre de l'année prochaine. Bien que des rumeurs aient circulé sur un retard du projet de smartphone pliable, les dernières informations confirment qu'Apple respecte le calendrier prévu.

L'insider Digital Chat Station a gagné en crédibilité pour avoir été l'un des premiers à publier des informations précises sur des appareils tels que le Xiaomi 15 et le Realme GT 7 Pro. C'est pourquoi ces nouvelles concernant l'iPhone Ultra sont prises au sérieux par la communauté technologique. Avec cette étape, Apple semble viser à établir de nouvelles normes sur le marché des smartphones pliables.