L'Argentine bat la Suisse après prolongation

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L'Argentine bat la Suisse après prolongation

En quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Argentine a battu la Suisse 3-1. Le temps réglementaire s'est soldé par un match nul, le vainqueur ayant été déterminé lors de la prolongation.

L'Argentine a ouvert le score à la 10e minute grâce à Alexis Mac Allister. À la 67e minute, Dan Ndoye a égalisé pour la Suisse. À la 72e minute, Breel Embolo a reçu un carton rouge, laissant la Suisse en infériorité numérique.

En prolongation, l'Argentine a su profiter de sa supériorité. À la 112e minute, Julián Álvarez a donné l'avantage à son équipe. À la 120+1e minute, Lautaro Martínez a inscrit un autre but pour sceller le score final.

Au niveau des statistiques, l'Argentine a dominé. L'équipe a effectué 23 tirs, dont 7 cadrés. La Suisse a tenté 13 tirs, avec 5 cadrés.

En termes de possession, l'Argentine a enregistré 59 % contre 41 % pour la Suisse. Le nombre de passes a été de 606 contre 453 en faveur de l'Argentine. Les Argentins ont également été plus précis avec 88 % de passes réussies, contre 84 % pour la Suisse.

Lors de la rencontre, l'Argentine a commis 14 fautes et la Suisse 18. L'Argentine a reçu 3 cartons jaunes, contre 1 pour la Suisse. La Suisse a écopé d'un carton rouge. Le bilan des hors-jeux est de 4-3 et celui des corners de 8-2 en faveur de l'Argentine.

Ainsi, l'Argentine se qualifie pour le tour suivant, tandis que la Suisse termine son parcours dans la compétition en quart de finale.

АргентинаШвейцарияАлексис МакаллистерХулиан АльваресЛаутаро МартинесДан Ндойе
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Nodirbek Razzokov
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