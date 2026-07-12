SpaceX se prépare à lancer Starship V3, la plus grande fusée de l'histoire de l'humanité

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, est sur le point de franchir une nouvelle étape majeure dans la conquête spatiale. Starship V3, considéré comme le système de fusée le plus grand et le plus puissant jamais créé par l'humanité, devrait effectuer son 13e vol d'essai le 16 juillet de cette année. Cette mission pourrait entrer dans l'histoire non seulement en tant que test technique, mais aussi en mettant pour la première fois en orbite des satellites Starlink V3 de nouvelle génération pesant deux tonnes chacun. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la fenêtre de lancement s'ouvrira à 17h45, heure centrale des États-Unis. Au cours de la mission, qui devrait durer environ 90 minutes, Starship transportera 20 appareils de nouvelle génération. Une fois déployés, ces satellites devront déployer leurs panneaux solaires et leurs antennes, puis tenter de se connecter aux stations terrestres en Afrique du Sud et à la constellation Starlink existante via des canaux de communication laser.

Améliorations techniques et tests des moteurs

Les ingénieurs de SpaceX ont travaillé sérieusement sur les défauts identifiés lors du 12e essai précédent. À l'époque, cinq des 33 moteurs du premier étage Super Heavy n'avaient pas réussi à redémarrer, provoquant la fin prématurée de la manœuvre. Pour le nouveau vol, le système de redémarrage des moteurs et leurs algorithmes de fonctionnement ont été entièrement modernisés.

L'étage supérieur de la fusée a également subi des changements significatifs. Bien que l'un des moteurs Raptor vacuum soit tombé en panne lors de l'expérience précédente, le vaisseau a pu poursuivre sa trajectoire. L'un des objectifs principaux de cette mission est le redémarrage réussi du moteur Raptor dans les conditions de l'espace ouvert. Il s'agit d'une solution technique vitale pour les futurs vols orbitaux complexes et les missions interplanétaires.

Protection thermique et mesures de sécurité

L'un des plus grands défis pour Starship est la température élevée lors de la rentrée dans l'atmosphère. Cette fois, les ingénieurs utilisent une méthode unique pour vérifier le système de protection thermique. Six des satellites Starlink V3 sont équipés de caméras spéciales qui photographieront le bouclier thermique du vaisseau pendant le vol et transmettront les données à la Terre.

Il est intéressant de noter qu'une partie des tuiles de protection thermique a été délibérément peinte en blanc. Cela permet aux ingénieurs de simuler visuellement les dommages aux tuiles et de tester les méthodes de diagnostic. De nouvelles méthodes de fixation des tuiles et des capteurs mesurant les charges aérodynamiques élevées seront également testées.

Selon le plan, le premier étage Super Heavy devrait amerrir dans le golfe du Mexique, tandis que le vaisseau Starship doit effectuer une rentrée contrôlée dans l'atmosphère et tomber dans l'océan Indien. Si ce test est réussi, SpaceX atteindra une toute nouvelle étape dans le transport de fret spatial et l'expansion du réseau Starlink, ce qui pourrait également contribuer à améliorer la qualité de la communication à l'avenir pour des régions où la couverture Internet mondiale est cruciale.