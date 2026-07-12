Série Redmi Note 17 : batterie de 9000 mAh et nouveaux processeurs Snapdragon

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Série Redmi Note 17 : batterie de 9000 mAh et nouveaux processeurs Snapdragon

La famille Redmi Note, l'une des gammes les plus populaires de Xiaomi, est sur le point d'être renouvelée. À quelques jours de la première officielle, des initiés ont révélé toutes les caractéristiques techniques principales des modèles Redmi Note 17 et Redmi Note 17 Pro. Selon Ixbt.com, citant la source Experience More, les nouveaux smartphones visent à surprendre le marché avec une capacité énergétique record. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le modèle de base de la série, le Redmi Note 17, fonctionne sur la plateforme Snapdragon 4 Gen 4. Le smartphone est équipé d'un écran Samsung E4 Pro de 7 pouces, offrant une résolution Full HD+ et une luminosité allant jusqu'à 1800 nit. Le point le plus important est que ce modèle intègre une énorme batterie de 8000 mAh. L'appareil prend en charge une charge rapide de 45 W et une charge filaire inversée de 22,5 W.

Capacités de la version Pro et puissance record

Le modèle Redmi Note 17 Pro est doté d'une puce Snapdragon 6s Gen 4 encore plus puissante. Son écran plat de 6,83 pouces fonctionne avec une résolution 1,5K et offre une luminosité de pointe record de 3500 nit. Cependant, le véritable "cœur" de ce modèle est sa batterie de 9000 mAh. Le fabricant a intégré une technologie de charge rapide de 67 W pour cette source d'alimentation.

Il est à noter que Xiaomi a annoncé un programme spécial de service de batterie de cinq ans pour la version Pro. Selon ce programme, si la capacité de la batterie tombe en dessous de 80 % au cours des cinq années d'utilisation, l'entreprise la remplacera gratuitement par une nouvelle batterie d'une capacité supérieure de 10 000 mAh. Il s'agit d'une garantie sans précédent pour les smartphones de milieu de gamme.

Appareil photo et systèmes de protection

Les deux modèles sont équipés d'un appareil photo principal de 50 mégapixels basé sur un capteur Sony et d'un lecteur d'empreintes digitales optique intégré à l'écran. Le niveau de protection des boîtiers a également été considérablement amélioré :
  • Redmi Note 17 — protection contre la poussière et l'eau IP65 ;
  • Redmi Note 17 Pro — protection maximale IP69K (résistant à la pression de l'eau chaude et à l'immersion totale).

Malgré les améliorations techniques, il a été révélé que les cadres latéraux des appareils sont en plastique. Cette décision a probablement été prise pour maintenir le poids total des smartphones à un niveau raisonnable et éviter une augmentation drastique du prix.

La présentation officielle de la série Redmi Note 17 aura lieu le 14 juillet. Les représentants de l'entreprise ont suggéré que les prix pourraient légèrement augmenter en raison des nouvelles technologies et des batteries massives, invitant les utilisateurs à s'y "préparer mentalement". Sur le marché, ces modèles devraient traditionnellement figurer parmi les smartphones les plus vendus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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