L'ancien sélectionneur du Cameroun, Valeri Nepomniachi, a salué la qualification de l'Argentine pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, l'équipe dirigée par Lionel Scaloni surmonte non seulement ses adversaires, mais aussi ses propres difficultés internes.

L'expert a comparé l'Argentine actuelle à l'effectif qui avait atteint la finale lors de la Coupe du Monde 1990.

Nepomniachi se souvient de l'Argentine de 1990

Valeri Nepomniachi affirme que l'Argentine d'aujourd'hui lui rappelle l'équipe de 1990.

Lors de ce Mondial, les Argentins n'avaient pas eu un parcours facile jusqu'en finale, rencontrant de grandes difficultés à chaque étape.

L'expert souligne que l'équipe actuelle possède le même caractère et la même capacité à obtenir des résultats sous pression.

«On ne peut qu'avoir du respect pour une telle équipe»

Nepomniachi a noté que l'Argentine surmonte non seulement ses adversaires, mais aussi les problèmes liés à son propre jeu.

«L'équipe nationale argentine actuelle surmonte à la fois l'adversaire et ses propres difficultés. On ne peut qu'avoir du respect et de l'admiration pour une telle équipe. Je les apprécie beaucoup», a-t-il déclaré.

Un obstacle suisse difficile à franchir

L'Argentine a disputé un match complexe contre la Suisse en quart de finale.

Le temps réglementaire n'a pas permis de désigner un vainqueur, mais lors des prolongations, les champions en titre se sont imposés 3-1.

Ce résultat a prouvé une fois de plus la capacité de l'équipe à résister à la pression dans les moments décisifs.

Maintenant, place à l'Angleterre

Les joueurs de Lionel Scaloni affronteront l'équipe nationale d'Angleterre en demi-finale.

D'un côté, l'Argentine menée par Messi et Álvarez, de l'autre, l'Angleterre emmenée par Kane et Bellingham se battront pour une place en finale.

La comparaison de Nepomniachi est-elle justifiée ou l'Argentine ira-t-elle encore plus loin qu'en 1990 ? La demi-finale nous le dira.