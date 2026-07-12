Tension entre Lionel Messi et l'arbitre : L'Argentine aux portes des demi-finales

L'Argentine, tenante du titre, a disputé un match extrêmement complexe contre la Suisse lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Bien que les hommes de Lionel Scaloni aient décroché leur billet pour les demi-finales après une victoire 3-1 en prolongation, l'attention après le match s'est portée non pas sur le résultat, mais sur une vive altercation entre le capitaine Lionel Messi et l'arbitre de la rencontre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La tension survenue lors des moments décisifs du match a provoqué un conflit ouvert entre Lionel Messi et l'arbitre FIFA portugais Joao Pedro Pinheiro. Selon Goal.com, la star de l'Inter Miami, mécontente du comportement de l'arbitre, lui a adressé des exigences fermes. Les images de cet incident font l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

« Parlez-moi avec respect » : La raison du conflit

Le conflit a éclaté lors d'un coup franc accordé à l'équipe de Suisse. Alors que Lionel Messi était dans le mur, l'arbitre Pinheiro aurait utilisé un ton jugé trop agressif pour organiser les joueurs. Le détenteur de huit Ballons d'Or n'a pas pu rester silencieux et a exprimé son mécontentement face à l'arbitre.

Lors de la retransmission télévisée, des experts en lecture labiale ont identifié les propos exacts de Lionel Messi envers l'arbitre. L'attaquant argentin a recadré l'officiel : « Parlez-moi correctement. Ne me manquez pas de respect. Je vous ai parlé avec respect, faites de même avec moi ». Cet incident prouve une fois de plus la pression intense lors des phases à élimination directe de la Coupe du Monde.

Joao Pedro Pinheiro est l'un des arbitres les plus expérimentés sur la scène internationale. Âgé de 38 ans, il officie sous l'égide de la FIFA depuis 2016 et a dirigé des matchs prestigieux en Europe, notamment en Ligue des Champions et lors de la Supercoupe de l'UEFA 2025. Cependant, cette confrontation avec une légende comme Lionel Messi a constitué un test particulier pour le Portugais.

L'Argentine en route vers le titre

Concernant le match lui-même, l'Argentine a dû puiser dans ses ressources pour surmonter la résistance suisse. Les buts de Julian Alvarez et Lautaro Martinez ont assuré la victoire de l'Albiceleste. Ce succès permet aux Argentins de rester en course pour devenir la première équipe à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962.

Lionel Messi reste sous le feu des projecteurs non seulement pour son talent, mais aussi pour son leadership sur le terrain et sa défense des intérêts de son équipe face aux officiels. Son attitude est interprétée par de nombreux fans comme une volonté de renforcer l'esprit d'équipe.

Désormais, l'Argentine se prépare à un choc sérieux et crucial en demi-finale contre l'Angleterre. Ce match, prévu mercredi, sera sans aucun doute au centre de l'attention du monde du football. Lionel Messi et ses coéquipiers devront une fois de plus montrer leur meilleur niveau pour atteindre la finale.