L'élimination de l'équipe nationale de Norvège en quarts de finale de la Coupe du Monde a attiré l'attention de beaucoup. Cependant, après le match, le sujet principal n'était pas seulement le résultat, mais le véritable leadership sur le terrain. L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a fait l'éloge de son ami proche et ancien coéquipier Jude Bellingham, soulignant que l'équipe d'Angleterre devrait être fière d'avoir un tel talent. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de cette rencontre, l'Angleterre a battu la Norvège et s'est qualifiée pour les demi-finales. C'est la star du Real Madrid, Jude Bellingham, qui a décidé du sort du match. En signant un doublé pour le deuxième match consécutif, il a mené l'équipe dirigée par Thomas Tuchel vers la victoire. Selon Goal.com, malgré l'amertume de la défaite, Erling Haaland a reconnu le talent de son ami dans le camp adverse.

Une réponse aux critiques

Récemment, diverses critiques ont été émises au sein de la communauté du football concernant l'efficacité de Jude Bellingham, notamment ses statistiques de buts. Erling Haaland a abordé ce sujet lors de son interview d'après-match. Selon lui, il n'est pas juste d'attendre d'un milieu de terrain les mêmes résultats qu'un attaquant, mais Bellingham y parvient tout de même.

« Parfois, les gens accusent Jude de ne pas marquer assez de buts, mais il ne mérite pas de telles critiques. C'est un milieu de terrain, et pourtant il marque, se projette vers l'avant et dribble. C'est un joueur de classe mondiale », a souligné le buteur norvégien. Ces mots d'Erling Haaland sont perçus comme un symbole de la compréhension et du respect mutuel nés durant leurs années communes au Borussia Dortmund.

L'un des meilleurs au monde

Erling Haaland admet qu'il y a très peu de joueurs dans le monde capables d'atteindre le niveau de jeu actuel de Jude Bellingham. Son influence sur le terrain est visible non seulement dans ses gestes techniques, mais aussi dans sa capacité à élever le moral de l'équipe. « Le Real Madrid et l'équipe d'Angleterre sont très chanceux d'avoir Jude Bellingham », déclare Erling Haaland.

Dans le football moderne, chaque entraîneur souhaite avoir un joueur polyvalent comme Bellingham dans son effectif. Il n'est pas seulement le lien entre la défense et l'attaque, mais aussi un leader capable de prendre ses responsabilités dans les moments décisifs du match. Selon Haaland, n'importe quel club au monde rêverait d'un tel transfert.

Cette victoire rapproche l'Angleterre du titre mondial. L'équipe sous la direction de Thomas Tuchel montre qu'elle est actuellement dans sa meilleure forme physique. Jude Bellingham est considéré comme l'un des principaux candidats au titre de meilleur joueur du tournoi. Bien que le tournoi soit terminé pour la Norvège, la relation amicale entre Erling Haaland et Jude Bellingham est devenue un sujet marquant pour les fans de football.