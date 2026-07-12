Le père de Haaland mécontent de l'arbitre : « Nous avons été volés »

La participation de l'équipe nationale de Norvège à la Coupe du Monde 2026 s'est terminée par une défaite dramatique contre l'Angleterre. Après le match, l'attaquant de l'équipe Erling Haaland et son père Alfie Haaland n'ont pas caché leur vif mécontentement concernant l'arbitrage.

Selon lui, les décisions de l'arbitre ont été l'un des facteurs décisifs dans la victoire de l'Angleterre.

« L'arbitre vous a sauvés »

Alfie Haaland a fait une déclaration cinglante après le match, s'adressant à l'équipe d'Angleterre.

« L'arbitre vous a sauvés. Maintenant, j'espère que vous gagnerez la Coupe du Monde. Mais je pense que nous avons été tout simplement volés », a-t-il déclaré.

Ces propos se sont rapidement propagés sur les réseaux sociaux, suscitant des débats passionnés parmi les fans de football.

L'Angleterre s'impose en prolongation

Le quart de finale de la Coupe du Monde s'est déroulé au Hard Rock Stadiumà Miami Gardens, aux États-Unis.

Dans un match intense et sans merci, l'équipe nationale d'Angleterre a battu la Norvège en prolongation sur le score de 2:1 et s'est qualifiée pour les demi-finales.

Ainsi, le parcours des Norvégiens dans le tournoi s'est arrêté en quarts de finale.

Haaland n'a pas marqué pour la première fois

Erling Haaland n'a pas réussi à marquer pour la première fois lors de cette rencontre de la Coupe du Monde 2026.

Malgré cela, il poursuit le tournoi avec un résultat élevé :

7 buts ;

au classement des meilleurs buteurs troisième place.

Pour l'instant, cette liste comprend :

Lionel Messi — 8 buts ;

Kylian Mbappé — 8 buts ;

Erling Haaland — 7 buts.

L'Angleterre affrontera l'Argentine

Après sa victoire en quart de finale, l'équipe nationale d'Angleterre affrontera l'Argentine en demi-finale.

Parallèlement, les critiques d'Alfie Haaland sur l'arbitrage ont intensifié les discussions autour de ce match. La communauté du football devrait débattre longtemps non seulement de la demi-finale de l'Angleterre, mais aussi des épisodes controversés du quart de finale.