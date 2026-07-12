Une fusillade lors d'un tournoi de basket-ball coûte la vie à un célèbre sportif

·47·Monde
Une fusillade lors d'un tournoi de basket-ball coûte la vie à un célèbre sportif

Un tournoi de basket-ball organisé à New York, aux États-Unis, s'est terminé par une tragédie. Dans la nuit du 10 juillet de cette année, le basketteur américain Kayna Rochford a été tué lors d'une fusillade survenue pendant une pause entre deux matchs. Selon les informations de la police rapportées par le New York Post journal.

Les forces de l'ordre ont indiqué que l'athlète de 35 ans est décédé sur place après avoir reçu une balle dans la tête. Selon les premières informations, la fusillade a éclaté à la suite d'une altercation entre Rochford et un autre homme. Deux autres personnes ont été blessées lors de l'incident. Elles ont été transportées à l'hôpital et les médecins jugent leur état stable.

Selon la publication, Kayna Rochford était l'un des basketteurs les plus brillants et talentueux de l'Université Fairleigh Dickinson dans le New Jersey. Il a été touché à la tête vers 22h30, heure locale, lors du Kingdome Basketball Tournament qui se déroulait dans le complexe résidentiel Martin Luther King sur Lenox Avenue.

Selon l'un de ses voisins, Rochford a grandi dans une famille de trois enfants, deux garçons et une fille. Ses parents avaient émigré de Trinité-et-Tobago aux États-Unis il y a quelques années.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a fermement condamné ce meurtre et a exprimé ses condoléances aux proches de Rochford sur le réseau social X. Dans sa déclaration, il a souligné que de tels actes de violence insensés n'avaient pas leur place dans la société.

Au cours de sa carrière, Kayna Rochford a défendu les couleurs de plusieurs clubs étrangers. Il a notamment joué en tant que basketteur professionnel aux Pays-Bas, en Israël, en France, en Suisse, au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Décès de l'ancien émir du Qatar, 4 jours de deuil nationalDécès de l'ancien émir du Qatar, 4 jours de deuil nationalAujourd'hui, 15:53La NASA lance un appel à volontaires pour une expérience de vie sur MarsLa NASA lance un appel à volontaires pour une expérience de vie sur MarsAujourd'hui, 14:28Les mystères de l'Himalaya : que révèlent les fossiles marins au sommet de l'Everest ?Les mystères de l'Himalaya : que révèlent les fossiles marins au sommet de l'Everest ?Aujourd'hui, 13:14En Italie, des étudiants surprennent tout le monde en faisant voler un avion en papier géant !En Italie, des étudiants surprennent tout le monde en faisant voler un avion en papier géant !Aujourd'hui, 13:09Au moins 5 morts dans une attaque russe à SoumyAu moins 5 morts dans une attaque russe à SoumyAujourd'hui, 13:01Une sur 500 000 : une femme surprend tout le monde en découvrant des sauterelles rosesUne sur 500 000 : une femme surprend tout le monde en découvrant des sauterelles rosesAujourd'hui, 12:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois