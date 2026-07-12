Une fusillade lors d'un tournoi de basket-ball coûte la vie à un célèbre sportif

Un tournoi de basket-ball organisé à New York, aux États-Unis, s'est terminé par une tragédie. Dans la nuit du 10 juillet de cette année, le basketteur américain Kayna Rochford a été tué lors d'une fusillade survenue pendant une pause entre deux matchs. Selon les informations de la police rapportées par le New York Post journal.

Les forces de l'ordre ont indiqué que l'athlète de 35 ans est décédé sur place après avoir reçu une balle dans la tête. Selon les premières informations, la fusillade a éclaté à la suite d'une altercation entre Rochford et un autre homme. Deux autres personnes ont été blessées lors de l'incident. Elles ont été transportées à l'hôpital et les médecins jugent leur état stable.

Selon la publication, Kayna Rochford était l'un des basketteurs les plus brillants et talentueux de l'Université Fairleigh Dickinson dans le New Jersey. Il a été touché à la tête vers 22h30, heure locale, lors du Kingdome Basketball Tournament qui se déroulait dans le complexe résidentiel Martin Luther King sur Lenox Avenue.

Selon l'un de ses voisins, Rochford a grandi dans une famille de trois enfants, deux garçons et une fille. Ses parents avaient émigré de Trinité-et-Tobago aux États-Unis il y a quelques années.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a fermement condamné ce meurtre et a exprimé ses condoléances aux proches de Rochford sur le réseau social X. Dans sa déclaration, il a souligné que de tels actes de violence insensés n'avaient pas leur place dans la société.

Au cours de sa carrière, Kayna Rochford a défendu les couleurs de plusieurs clubs étrangers. Il a notamment joué en tant que basketteur professionnel aux Pays-Bas, en Israël, en France, en Suisse, au Royaume-Uni et dans d'autres pays.