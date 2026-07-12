Une nouvelle ère pour les moniteurs OLED : le standard VESA DisplayHDR True Black 1400 est annoncé

La Video Electronics Standards Association (VESA) a officiellement présenté le standard DisplayHDR True Black 1400, marquant un nouveau sommet dans le monde des technologies d'affichage. Cette nouvelle certification est destinée aux dalles OLED et QD-OLED, promettant d'élever la qualité d'image à un niveau inédit. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'un contrôle de qualité rigoureux pour les futurs moniteurs et ordinateurs portables haut de gamme. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le standard DisplayHDR True Black 1400 impose des exigences techniques très élevées à l'écran. En particulier, pour obtenir une telle certification, la luminosité de crête de l'écran doit être d'au moins 1400 cd/m². Parallèlement, la profondeur du noir, principal avantage de la technologie OLED, doit être préservée : le niveau de noir ne doit pas dépasser 0,0005 cd/m². Cela permet à l'utilisateur de ressentir un contraste inégalé, même dans les scènes les plus lumineuses et les plus sombres.

Exigences techniques et opportunités pour les créateurs de contenu

Le nouveau standard ne contrôle pas seulement la luminosité de crête, mais aussi la luminosité stable sur toute la surface de l'écran. Selon les exigences du DisplayHDR True Black 1400, la luminosité minimale sur l'ensemble de l'écran ne doit pas être inférieure à 700 cd/m². Il s'agit d'un indicateur techniquement difficile à atteindre à mesure que la taille de l'écran augmente. C'est pourquoi les appareils bénéficiant de cette certification se classeront parmi les modèles les plus avancés et les plus coûteux du marché.

Selon les experts, le standard DisplayHDR True Black 1400 est une étape importante pour les créateurs de contenu HDR. Désormais, les réalisateurs, les coloristes et les graphistes peuvent prédire avec plus de précision l'apparence de l'image finale pour le consommateur. Avec cette étape, VESA vise à renforcer le pont de confiance entre les consommateurs et les créateurs de contenu.

Premiers appareils sur le marché et réaction des fabricants

Pour l'instant, il n'existe pas de moniteurs individuels répondant à ce standard sur le marché, mais une première « hirondelle » est apparue dans le segment des ordinateurs portables. Lenovo a présenté le Yoga Pro 16, le premier au monde à obtenir cette certification. Cela prouve qu'il est possible d'atteindre une qualité d'image de niveau professionnel même sur des appareils mobiles.

Le géant technologique sud-coréen Samsung a également salué la nouvelle certification. L'entreprise prévoit de présenter ses nouveaux panneaux OLED et QD-OLED répondant aux exigences du DisplayHDR True Black 1400 lors des grandes expositions prévues d'ici la fin de l'année. Cela indique que nous verrons cette technologie dans les moniteurs de nouvelle génération de marques comme Samsung, Dell et ASUS dans un avenir proche.

Compte tenu de la demande croissante pour les appareils à dalle OLED, l'introduction de ce standard est également importante pour les utilisateurs professionnels et les joueurs. Une image HDR de haute qualité transforme radicalement l'expérience visuelle, non seulement dans les jeux, mais aussi lors du visionnage de vidéos haute résolution.