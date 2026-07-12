Messi fait une déclaration importante avant son premier match contre l'Angleterre

Lionel Messi s'apprête à affronter l'équipe nationale d'Angleterre pour la première fois de sa carrière. Le capitaine argentin a souligné que ce match, avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026, revêt une importance particulière tant pour lui que pour toute l'équipe.

Cependant, les champions en titre arrivent à ce choc décisif avec une certaine fatigue. Messi a ouvertement admis que l'Argentine a dû jouer deux fois les prolongations lors des derniers tours, ce qui a épuisé les ressources de l'équipe.

« Ce sera un match unique pour moi »

Interrogé sur son premier match contre l'Angleterre, Messi a noté que les rencontres face à des sélections de haut niveau sont toujours spéciales.

« Oui, bien sûr. Les matchs contre de grandes équipes sont toujours particuliers. Je n'ai jamais joué contre l'Angleterre, c'est pourquoi ce match sera unique pour moi », a-t-il déclaré.

L'Argentine a puisé dans ses réserves

L'Argentine n'a pas atteint les demi-finales facilement. L'équipe a été contrainte de disputer des prolongations lors de ses dernières rencontres.

Messi a insisté sur ce point :

« C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Maintenant, nous allons nous reposer et nous préparer sérieusement pour ce match. Notre équipe a dépensé beaucoup d'énergie en jouant deux fois les prolongations. »

L'intrigue principale de la demi-finale

Le match entre l'Angleterre et l'Argentine est attendu comme l'une des rencontres les plus captivantes du tournoi.

D'un côté, les champions en titre menés par Messi, et de l'autre, l'Angleterre portée par Kane et Bellingham.

Le premier test anglais de Messi

Pour Messi, ce match n'est pas seulement une lutte pour une place en finale, mais aussi une nouvelle page de sa carrière.

La question principale est désormais : malgré la fatigue, l'Argentine pourra-t-elle livrer une nouvelle grande performance contre l'Angleterre ?