Jude Bellingham sauve sa demi-finale contre l'Argentine grâce aux conseils de sa mère

La star de l'équipe d'Angleterre et du Real Madrid, Jude Bellingham, a partagé des détails intéressants sur sa discipline et son comportement sur le terrain après la victoire en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Norvège. Le joueur a non seulement inscrit un doublé pour qualifier son équipe en demi-finale, mais il a également évité de manquer le choc crucial contre l'Argentine de Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le fait est qu'avant le match contre la Norvège, Bellingham était sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune, ce qui l'aurait automatiquement privé de la demi-finale. Selon Goal.com, le milieu de terrain de 23 ans a reconnu que sa mère, Denise, a joué un rôle clé pour l'aider à garder son calme dans l'humidité étouffante de la Floride et sous la pression du match.

« Ma mère m'a répété toute la semaine de faire attention à mes paroles, à mes tacles, à mes expressions faciales et à mes émotions. On peut dire qu'elle m'a mis ça dans la tête pour que je n'écope pas d'un carton jaune. Pour être honnête, quand on arrive à communiquer avec l'arbitre dans le respect, il est plus facile de garder l'équilibre », a souligné le joueur lors de l'interview d'après-match.

Course au titre de meilleur buteur et désaccord avec l'entraîneur

Bellingham a marqué deux buts contre la Norvège, portant son total à 6 réalisations dans le tournoi. Avec ce score, il a rejoint le capitaine Harry Kane et n'est plus qu'à deux buts de Kylian Mbappé et Lionel Messi dans la course au Soulier d'Or. La star du Real Madrid a qualifié sa forme actuelle de féerique.

Cependant, malgré la victoire, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, s'est montré mécontent de la qualité du jeu. Le technicien allemand a qualifié le niveau technique à Miami de « brouillon ». Bellingham n'a pas hésité à exprimer son désaccord face à cette critique, défendant le travail de son équipe.

« Peut-être que l'entraîneur ne comprend pas à quel point il est difficile de jouer dans des conditions climatiques aussi rudes face à des stars comme Erling Haaland, Martin Odegaard et Alexander Sorloth. On ne peut pas toujours gagner avec élégance en faisant mille passes ; parfois, il faut montrer du caractère et arracher la victoire avec les dents », a déclaré Bellingham.

Désormais, l'Angleterre affrontera l'Argentine en demi-finale. La présence de Jude Bellingham est un atout majeur pour les Anglais, car il est devenu l'arme principale de l'équipe, tant dans la création que dans la finition. Les supporters attendent avec impatience le duel entre Bellingham et Messi.