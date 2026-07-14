Le fondateur de DeepSeek devient le créateur d'IA le plus riche au monde

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Le fondateur de DeepSeek devient le créateur d'IA le plus riche au monde

La course mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) génère non seulement des percées technologiques, mais aussi des succès financiers colossaux. Liang Wenfeng, fondateur de DeepSeek, est devenu l'entrepreneur le plus riche au monde spécialisé dans le développement de modèles d'IA. Selon le Bloomberg Billionaires Index, sa fortune a plus que doublé en peu de temps pour atteindre 36 milliards de dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le capital de Liang Wenfeng a augmenté de 16,7 milliards de dollars en quelques mois. Avec ce résultat, il a dépassé des géants du secteur comme Dario Amodei, cofondateur d'Anthropic, et Greg Brockman, l'un des fondateurs d'OpenAI. Pour établir ce classement, Bloomberg n'a pris en compte que les entreprises dont l'activité principale est directement liée à la création de modèles d'IA. Par conséquent, les propriétaires de conglomérats technologiques comme Alibaba et Tencent, ou de fabricants de semi-conducteurs comme NVIDIA, ne sont pas inclus dans cette liste.

La majeure partie du capital de l'entrepreneur provient de sa participation dans DeepSeek. La valeur marchande de l'entreprise a grimpé en flèche après un tour d'investissement en juin dernier. Les 7,4 milliards de dollars injectés par les investisseurs ont permis de valoriser DeepSeek à 50 milliards de dollars. À titre de comparaison, au printemps dernier, la valeur de l'entreprise était cinq fois inférieure.

Investissements et parts de marché

Bien que la part de Liang Wenfeng dans l'entreprise ait légèrement diminué pour atteindre environ 78 % lors du processus de levée de fonds, la croissance fulgurante de la valeur de DeepSeek a propulsé sa fortune personnelle à un niveau record. Cette situation démontre à quel point la position de la Chine sur le marché de l'intelligence artificielle se renforce.

DeepSeek a fait sensation sur le marché mondial en proposant des modèles efficaces et abordables. En concurrence avec des entreprises occidentales comme OpenAI et Google, DeepSeek se distingue par ses algorithmes économes en ressources. Cela a encore accru l'intérêt des investisseurs pour l'entreprise.

Pour les utilisateurs et les développeurs en Ouzbékistan, les modèles de DeepSeek suscitent également un intérêt croissant en raison de leur ouverture et de leur efficacité. À l'échelle mondiale, une telle capitalisation témoigne du début d'un nouvel « âge d'or » dans le domaine de l'IA. Le succès de Liang Wenfeng confirme que, dans ce secteur, non seulement les États-Unis, mais aussi la région asiatique revendiquent le leadership.

DeepSeekIntelligence ArtificielleLiang WenfengBloombergTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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