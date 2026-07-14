Huawei présente la nouvelle tablette MatePad Air (2024) : écran OLED et boîtier ultra-fin

Le géant technologique chinois Huawei a mis à jour sa gamme de tablettes et a dévoilé le modèle MatePad Air (2024) amélioré. Cet appareil devrait créer une forte concurrence sur le marché des tablettes, non seulement grâce à son design élégant, mais aussi grâce à ses capacités techniques. La nouvelle génération est nettement plus fine et plus légère que le modèle précédent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, l'épaisseur du nouveau modèle MatePad Air n'est que de 5,3 mm et son poids est de 509 grammes. Cela signifie qu'il est 0,6 mm plus fin et 46 grammes plus léger que le modèle de l'année dernière. Une telle compacité rend l'appareil très pratique à tenir en main pendant de longues périodes ou à transporter dans un sac.

Écran OLED de haute qualité et technologie PaperMatte

La principale caractéristique de l'appareil est son écran OLED de 12 pouces. L'écran fonctionne avec une résolution de 2800 x 1840 pixels et possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cela garantit un mouvement fluide et net de l'image. La luminosité maximale de l'écran atteint 1200 nits, ce qui permet de lire facilement les informations même par une journée ensoleillée.

De plus, l'écran est équipé d'un revêtement spécial PaperMatte. Cette technologie réduit les reflets solaires et offre une sensation naturelle, comme si l'on écrivait sur du papier, lors de l'utilisation du stylet Huawei M-Pencil Pro. Pour les créatifs et les étudiants, cette fonctionnalité offre sans aucun doute un confort unique.

Autonomie et capacités multimédias

À l'intérieur de la tablette se trouve une batterie d'une capacité de 10 100 mAh. Le fabricant affirme que cette capacité est suffisante pour regarder des vidéos jusqu'à 16 heures ou pour diffuser du contenu HDR de haute qualité jusqu'à 10 heures. Les six haut-parleurs intégrés garantissent à l'utilisateur un système audio clair et puissant.

Il y a également des nouveautés concernant les moyens de communication et les caméras :

Prise en charge de la toute dernière norme Wi-Fi 7 ;

Caméra principale de 50 mégapixels ;

Caméra frontale de 12 mégapixels ;

Flexibilité avec un étui-clavier spécial sans pavé tactile.

Pour l'instant, le prix et les dates de sortie de l'appareil varient selon les régions. L'arrivée de cette tablette sur le marché devrait se faire via les boutiques officielles et les distributeurs de la marque Huawei. Avec ses caractéristiques premium, la MatePad Air (2024) pourrait être un digne concurrent des séries Apple iPad Air et Samsung Galaxy Tab.