Le milieu offensif d'Arsenal et de l'équipe nationale de Belgique, Leandro Trossard, est sur le point de poursuivre sa carrière en Süper Lig turque. Le service de presse des « Gunners » a confirmé qu'un accord officiel a été conclu pour le transfert du joueur de 31 ans vers le club de Beşiktaş. Ce transfert est perçu comme la fin d'une ère fructueuse pour le club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, les parties ont fixé le montant du transfert à 20 millions d'euros (environ 17 millions de livres sterling). Leandro Trossard s'est rendu à Istanbul pour passer sa visite médicale et finaliser les détails de son contrat personnel. La direction d'Arsenal a annoncé avoir autorisé le joueur à officialiser les procédures de transfert.

Détails du transfert et nouveau contrat

Les négociations entre le géant turc et le joueur sont dans leur phase finale. Selon les informations, Leandro Trossard devrait signer un contrat de "3+1" ans avec Beşiktaş. Son salaire annuel, bonus compris, pourrait atteindre 9 millions d'euros. Il s'agit d'un montant très élevé pour le championnat turc, témoignant des ambitions du club.

Il est intéressant de noter que le contrat actuel du joueur avec Arsenal devait courir jusqu'en 2027. Bien que ses conditions financières aient été améliorées en août 2025, la durée du contrat n'avait pas été prolongée. Par conséquent, le club londonien a décidé de vendre le joueur expérimenté pour éviter de le voir partir gratuitement.

Des souvenirs marquants avec Arsenal

Leandro Trossard avait rejoint Arsenal en janvier 2023 en provenance de Brighton pour 27 millions de livres sterling. Au fil du temps, il est devenu un élément indispensable de l'équipe de Mikel Arteta. Notamment lors de la saison 2025-26, il a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 8 buts et délivrant 11 passes décisives.

Grâce à sa contribution, Arsenal a remporté son premier titre de Premier League depuis 2004 et a atteint la finale de la Ligue des champions. Les performances internationales du joueur sont également remarquables : il a participé aux 6 matchs de la Coupe du monde avec la Belgique, aidant son équipe à atteindre les quarts de finale.

Goal.com souligne que ce transfert devrait être finalisé d'ici la fin de la semaine. Les supporters de Beşiktaş se préparent déjà sur les réseaux sociaux à accueillir la star belge. De son côté, Arsenal pourrait explorer de nouvelles options sur le marché des transferts pour remplacer Trossard.