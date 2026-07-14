Spotify lance un assistant IA interactif similaire à ChatGPT pour ses utilisateurs

Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde, a lancé un nouvel assistant interactif basé sur l'IA pour ses utilisateurs. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs peuvent désormais interagir avec l'application comme avec ChatGPT, demander de l'aide pour choisir de la musique et analyser leur historique d'écoute. Cette étape fait partie de la stratégie de Spotify visant à passer d'un simple lecteur à un compagnon personnel intelligent. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible pour les abonnés Premium sur les appareils iOS et Android dans des pays comme les États-Unis, l'Irlande et la Suède. Cette technologie est en version bêta, ce qui signifie que le système est encore en phase d'apprentissage et sera amélioré en fonction des retours des utilisateurs. Selon TechCrunch, Spotify utilise à la fois ses propres développements et des modèles d'IA d'autres grands fournisseurs pour ce système.

Une nouvelle approche du monde de la musique

L'assistant interactif aide l'utilisateur non seulement à jouer de la musique, mais aussi à fournir des données analytiques approfondies. Par exemple, les auditeurs peuvent poser des questions détaillées sur l'histoire de la création d'une chanson, les dates de sortie des albums ou les nouvelles œuvres de leurs artistes préférés. Contrairement à la fonction AI DJ introduite précédemment, le nouveau système de chat peut engager une conversation bidirectionnelle avec l'utilisateur.

Les utilisateurs peuvent démarrer la conversation via des commandes textuelles ou vocales sur la page principale de l'application ou dans la section "Now Playing". Le système comprend la demande de l'utilisateur "trouve-moi des artistes que je n'ai jamais écoutés auparavant" et permet d'affiner les résultats avec des précisions supplémentaires comme "rend ça plus joyeux" ou "garde seulement les titres sortis ces dernières années".

Archives personnelles et gestion intelligente

Le nouvel assistant IA se souvient également bien de vos habitudes d'écoute passées. Vous pouvez lui demander "quand ai-je écouté telle chanson pour la première fois ?" ou lui demander d'analyser les genres vers lesquels vous avez le plus tendance à vous tourner ces derniers temps. Cela aide les utilisateurs à mieux comprendre leurs goûts.

De plus, il est possible d'effectuer les actions suivantes via le chat :

Enregistrer des chansons dans la bibliothèque personnelle ;

Ajouter de nouveaux titres à la file d'attente (queue) ;

S'abonner instantanément aux artistes que vous aimez ;

Trier rapidement la musique en fonction d'une humeur ou d'un tempo spécifique.

Spotify prévoit d'adapter progressivement cette technologie à d'autres régions et langues. Il est prévu qu'une version anglaise ou une forme localisée de cette fonctionnalité soit proposée aux utilisateurs en Ouzbékistan à l'avenir. Actuellement, la plateforme tente de devancer ses concurrents grâce à son AI DJ et ses outils de création de playlists intégrés à ChatGPT.

En conclusion, Spotify a porté la gestion de son vaste catalogue audio (musique, podcasts et livres audio) à un nouveau niveau grâce à l'intelligence artificielle. Il ne fait aucun doute que de telles technologies changeront radicalement la culture de consommation de contenu musical à l'avenir.