Ronaldo exhorte Neymar à ne pas se précipiter pour mettre fin à sa carrière internationale

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Ronaldo exhorte Neymar à ne pas se précipiter pour mettre fin à sa carrière internationale

La légende du football brésilien Ronaldo Nazário a réagi à la situation concernant Neymar, le leader de l'équipe nationale. Après une participation décevante à la Coupe du Monde 2026, Neymar avait laissé entendre qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière internationale. Cependant, l'ancien attaquant surnommé "O Fenômeno" a encouragé son compatriote à ne pas céder à l'émotion et à prendre du recul avant de prendre une décision définitive. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'élimination surprise du Brésil face à la Norvège (1-2) en huitièmes de finale du tournoi organisé en Amérique du Nord a été un choc pour tout le pays. Après cette défaite, Neymar, meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, n'a pu retenir ses larmes et a évoqué une possible retraite internationale. Selon Goal.com, Ronaldo a conseillé au joueur de 34 ans de ne pas prendre de décisions vitales sous le coup de l'émotion juste après le tournoi.

Le dévouement et la condition physique de Neymar

Ronaldo a souligné les grands sacrifices consentis par Neymar pour être présent à cette Coupe du Monde. Il est de notoriété publique que le joueur a lutté contre de graves blessures pendant une longue période et qu'il a rejoint le tournoi sans être totalement en forme. "Il ne doit rien s'imposer et ne doit pas prendre de décision maintenant. Personne n'a besoin de décider quoi que ce soit pour le moment", a déclaré Ronaldo lors d'une interview accordée à TNT Sports Brasil.

Selon l'attaquant légendaire, il ne faut pas oublier que Neymar revient après deux années de blessures graves. Il souligne que si le joueur retourne dans son club et enchaîne 10 à 15 matchs, il retrouvera sa forme physique d'antan et son instinct de buteur, ce qui l'aidera à regagner confiance en lui.

Ancelotti et l'avenir de l'équipe nationale

Pour Carlo Ancelotti, qui dirige l'équipe du Brésil, Neymar peut toujours rester une figure importante. Ronaldo est convaincu que si le joueur améliore sa condition physique, il peut encore apporter beaucoup à l'équipe. "Après un certain temps, la passion reviendra et qui sait, peut-être qu'Ancelotti le considérera à nouveau comme une option pour l'équipe nationale", a ajouté l'ancienne star du Real Madrid.

Ronaldo a rappelé que le talent technique de Neymar n'a jamais été remis en question, mais que dans le football moderne, la préparation physique est primordiale pour être décisif. Bien que Neymar apparaisse actuellement dans des tournois de poker pour se détendre mentalement, les experts attendent son retour au plus haut niveau.

La communauté du football brésilien est actuellement divisée : un groupe de supporters estime qu'il faut laisser la place à la nouvelle génération, tandis que d'autres soulignent que le départ d'un leader expérimenté comme Neymar serait une perte majeure pour l'équipe. L'intervention de Ronaldo pourrait donner au joueur une motivation supplémentaire pour reconsidérer son avenir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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