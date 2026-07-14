Yandex présente Alice AI ART 2.0, le modèle unique capable de créer et d'éditer des images

Le géant technologique russe Yandex a franchi une étape importante dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'entreprise a développé le réseau neuronal Alice AI ART 2.0, qui combine dans un seul système la capacité de créer des images à partir de zéro et d'éditer des images existantes selon les instructions de l'utilisateur. Cette innovation simplifie considérablement le processus pour les utilisateurs travaillant avec du contenu graphique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Auparavant, les processus de création d'images (génération) et d'édition étaient considérés comme deux directions technologiques distinctes. Chaque direction possédait ses propres modèles, jeux de données et méthodologies d'entraînement. Selon les informations d'ixbt.com, les ingénieurs de Yandex ont réussi à fusionner ces deux scénarios dans une architecture unique. Désormais, le modèle peut appliquer automatiquement les connaissances acquises lors de la création d'images pendant le processus d'édition.

Avantages technologiques et concepts uniques

La particularité du modèle Alice AI ART 2.0 réside dans sa grande précision lors du traitement d'éléments visuels rares. Par exemple, si le réseau neuronal a appris à dessiner des samovars ou des motifs nationaux via une requête textuelle, il fait preuve de la même compétence lorsqu'il ajoute ces objets à une image existante. Cela permet de maintenir une harmonie visuelle pendant le processus d'édition.

Les développeurs ont également intégré dans l'architecture un module spécial qui transforme les courtes requêtes des utilisateurs en instructions étendues et détaillées. Selon les estimations de l'entreprise, cette approche a permis d'augmenter la précision de l'édition d'environ 12 % sans modifier le modèle génératif lui-même.

Une autre mise à jour importante concerne les textes à l'intérieur des images. L'un des problèmes fréquents des modèles d'IA était l'orthographe erronée des inscriptions sur les images. Pour Alice AI ART 2.0, un jeu de données spécial en russe et en anglais a été préparé, ce qui a radicalement amélioré la qualité des logos, des annonces et d'autres éléments textuels.

Importance pour les utilisateurs en Ouzbékistan

Cette technologie est actuellement déployée dans les applications Alice AI et Shedevrum de Yandex. Compte tenu de l'utilisation active des services Yandex en Ouzbékistan, les designers locaux, les marketeurs et les utilisateurs ordinaires bénéficient d'une opportunité accrue de créer du contenu rapide et de qualité sans utiliser de logiciels de retouche graphique complexes.

Le passage à un modèle unique non seulement améliore la qualité, mais accélère également le processus technologique. Désormais, chaque mise à jour est effectuée simultanément pour l'ensemble du système et non pour des modèles distincts. Cela crée une base pour un développement encore plus rapide de l'IA et une meilleure adaptation aux besoins des utilisateurs.