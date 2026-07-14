New York impose un moratoire sur la construction de grands centres de données

L'État de New York, aux États-Unis, est devenu le premier à suspendre temporairement la construction de grands centres de données (data-center) dans le contexte du développement rapide des technologies d'intelligence artificielle. Un décret signé par la gouverneure Kathy Hochul limite l'octroi de permis pour de nouveaux projets afin d'économiser les ressources énergétiques et de protéger l'environnement. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette décision concerne les grands projets d'une capacité de 50 mégawatts ou plus, et devrait affecter plus d'une dizaine de chantiers en cours. Selon les informations d'Ixbt.com, le département de la protection de l'environnement de New York a cessé de délivrer des permis pour tous les projets non encore finalisés. Ce moratoire sera en vigueur jusqu'à ce que l'impact environnemental des centres de données dans l'État soit entièrement étudié, soit pendant environ un an.

Pénurie de ressources et inquiétudes de la population

Lors d'une conférence de presse à Brooklyn, la gouverneure Kathy Hochul a souligné que le progrès technologique ne doit pas se faire au détriment de la hausse des factures de services publics pour la population, de la diminution des réserves d'eau ou de la pollution sonore. « De tels centres ne devraient être construits que dans les zones prêtes à les accueillir et où la population locale a donné son accord », a-t-elle ajouté. La gouverneure envisage également d'obliger les centres de données à verser des contributions à un fonds spécial destiné à soutenir le réseau électrique de l'État et d'annuler les avantages fiscaux qui leur sont accordés.

La course à l'intelligence artificielle (AI) a fait grimper en flèche la demande en puissance de calcul. Selon les analyses de BloombergNEF, d'ici 2030, près d'un quart des nouveaux centres de données en construction auront une capacité supérieure à 500 mégawatts. Cela exerce une pression énorme non seulement sur les réseaux électriques, mais aussi sur les ressources en eau nécessaires aux systèmes de refroidissement.

L'opinion publique a également considérablement évolué ces dernières années. Selon une étude du centre Pew Research, seulement 10 % des Américains se disent plus enthousiastes qu'inquiets vis-à-vis des technologies d'AI. Deux tiers des personnes interrogées ont souligné craindre que les centres de données ne fassent grimper le prix de l'électricité. Beaucoup ont même déclaré préférer avoir un entrepôt Amazon dans leur quartier plutôt qu'un centre de données.

Conflits politiques

Cette mesure de New York pourrait entrer en conflit avec la politique fédérale. En particulier, l'administration de Donald Trump soutient le développement des centres de données. Récemment, la Commission fédérale de régulation de l'énergie a donné des instructions aux opérateurs pour créer des « voies rapides » afin d'accélérer le processus de raccordement de ces centres au réseau.

Néanmoins, les législateurs de l'État cherchent à prendre des mesures encore plus strictes. Actuellement, l'organe législatif de New York discute de projets de loi prévoyant de suspendre les projets de plus de 20 mégawatts pendant un an, voire trois ans selon certaines propositions. Auparavant, l'État du Maine avait adopté une loi similaire, mais le gouverneur de l'État y avait opposé son veto.

En conclusion, ce moratoire à New York a mis à l'ordre du jour la question de l'équilibre entre les géants technologiques et la durabilité écologique à travers le monde. L'infrastructure nécessaire au développement de l'intelligence artificielle est désormais soumise à un contrôle strict, non seulement du point de vue des bénéfices économiques, mais aussi de la responsabilité sociale et environnementale.