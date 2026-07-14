L'Iran a surveillé l'armée américaine via des vulnérabilités dans les systèmes de communication mondiaux

·3·Technologie
L'Iran a surveillé l'armée américaine via des vulnérabilités dans les systèmes de communication mondiaux

Le gouvernement iranien a réussi à localiser des militaires américains au Moyen-Orient en exploitant des vulnérabilités connues dans l'infrastructure des télécommunications internationales. Cette campagne d'espionnage a eu lieu pendant une période de tensions accrues et de conflits armés dans la région, selon une enquête du Financial Times. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon les informations, les services spéciaux iraniens ont exploité un ensemble de protocoles appelé Signaling System 7 (SS7). Le SS7 a longtemps servi de base aux réseaux 2G et 3G et a été utilisé pour acheminer les appels et les messages des abonnés dans le monde entier. Le centre de recherche Mobile Surveillance Monitor et des sources gouvernementales anonymes ont confirmé la possibilité de surveiller à distance des appareils mobiles via cette technologie.

Utilisation du protocole SS7 et des technologies publicitaires

Les vulnérabilités du réseau SS7 ne sont pas une nouveauté pour les agences de renseignement. Grâce à ce système, il est possible de déterminer la position du propriétaire d'un téléphone mobile n'importe où dans le monde. En utilisant cette méthode, l'Iran a obtenu les coordonnées précises des forces américaines situées dans des bases militaires et des hôtels en Irak, à Bahreïn et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Les données obtenues ont ensuite été utilisées pour mener des frappes sur ces sites, causant des blessures à plusieurs personnes.

En outre, l'Iran ne s'est pas limité au SS7 dans sa campagne d'espionnage. Le rapport note que les technologies publicitaires (AdTech), conçues pour afficher des publicités ciblées aux utilisateurs mobiles, ont également été détournées. Il s'agit d'un autre moyen efficace de collecter des données personnelles via des technologies largement utilisées dans la vie quotidienne.

Cette situation démontre à quel point les failles de l'infrastructure numérique jouent un rôle crucial dans les guerres modernes, au-delà des armes conventionnelles. La question de la sécurité des réseaux de communication mondiaux pose un risque sérieux non seulement pour les utilisateurs ordinaires, mais aussi pour la sécurité stratégique au niveau étatique.

Selon les experts, bien que le système SS7 soit obsolète, il reste le protocole de communication principal dans de nombreux pays. Cela permet aux pirates informatiques et aux groupes soutenus par des États de mener des activités de surveillance à l'échelle mondiale. Cet incident a remis à l'ordre du jour la nécessité de réviser les normes de sécurité des télécommunications internationales.

IranÉtats-UnisCybersécuritéTechnologieEspionnage
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

New York impose un moratoire sur la construction de grands centres de donnéesNew York impose un moratoire sur la construction de grands centres de donnéesAujourd'hui, 20:23Yandex présente Alice AI ART 2.0, le modèle unique capable de créer et d'éditer des imagesYandex présente Alice AI ART 2.0, le modèle unique capable de créer et d'éditer des imagesAujourd'hui, 19:56Bataille des bagues connectées : le RingConn 3 peut-il fidéliser les utilisateurs avec son design élégant ?Bataille des bagues connectées : le RingConn 3 peut-il fidéliser les utilisateurs avec son design élégant ?Aujourd'hui, 19:50Reflection AI et Nebius signent un accord majeur de 1 milliard de dollarsReflection AI et Nebius signent un accord majeur de 1 milliard de dollarsAujourd'hui, 19:50Les liens courts t.me de Telegram sont de nouveau opérationnels : les sanctions américaines à l'origine de la panneLes liens courts t.me de Telegram sont de nouveau opérationnels : les sanctions américaines à l'origine de la panneAujourd'hui, 19:30Tournant dans la course à l'IA : les modèles open-source prennent l'avantageTournant dans la course à l'IA : les modèles open-source prennent l'avantageAujourd'hui, 19:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre