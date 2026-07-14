L'Iran a surveillé l'armée américaine via des vulnérabilités dans les systèmes de communication mondiaux

Le gouvernement iranien a réussi à localiser des militaires américains au Moyen-Orient en exploitant des vulnérabilités connues dans l'infrastructure des télécommunications internationales. Cette campagne d'espionnage a eu lieu pendant une période de tensions accrues et de conflits armés dans la région, selon une enquête du Financial Times. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon les informations, les services spéciaux iraniens ont exploité un ensemble de protocoles appelé Signaling System 7 (SS7). Le SS7 a longtemps servi de base aux réseaux 2G et 3G et a été utilisé pour acheminer les appels et les messages des abonnés dans le monde entier. Le centre de recherche Mobile Surveillance Monitor et des sources gouvernementales anonymes ont confirmé la possibilité de surveiller à distance des appareils mobiles via cette technologie.

Utilisation du protocole SS7 et des technologies publicitaires

Les vulnérabilités du réseau SS7 ne sont pas une nouveauté pour les agences de renseignement. Grâce à ce système, il est possible de déterminer la position du propriétaire d'un téléphone mobile n'importe où dans le monde. En utilisant cette méthode, l'Iran a obtenu les coordonnées précises des forces américaines situées dans des bases militaires et des hôtels en Irak, à Bahreïn et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Les données obtenues ont ensuite été utilisées pour mener des frappes sur ces sites, causant des blessures à plusieurs personnes.

En outre, l'Iran ne s'est pas limité au SS7 dans sa campagne d'espionnage. Le rapport note que les technologies publicitaires (AdTech), conçues pour afficher des publicités ciblées aux utilisateurs mobiles, ont également été détournées. Il s'agit d'un autre moyen efficace de collecter des données personnelles via des technologies largement utilisées dans la vie quotidienne.

Cette situation démontre à quel point les failles de l'infrastructure numérique jouent un rôle crucial dans les guerres modernes, au-delà des armes conventionnelles. La question de la sécurité des réseaux de communication mondiaux pose un risque sérieux non seulement pour les utilisateurs ordinaires, mais aussi pour la sécurité stratégique au niveau étatique.

Selon les experts, bien que le système SS7 soit obsolète, il reste le protocole de communication principal dans de nombreux pays. Cela permet aux pirates informatiques et aux groupes soutenus par des États de mener des activités de surveillance à l'échelle mondiale. Cet incident a remis à l'ordre du jour la nécessité de réviser les normes de sécurité des télécommunications internationales.