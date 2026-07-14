Superhuman présente une fonctionnalité d'IA révolutionnaire pour la gestion des e-mails

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Superhuman présente une fonctionnalité d'IA révolutionnaire pour la gestion des e-mails

La plateforme Superhuman, connue sur le marché des services d'e-mail pour sa rapidité et son efficacité, a lancé une fonction de brouillon automatique mise à jour visant à faire gagner du temps aux utilisateurs. Cette innovation automatise non seulement la réponse aux e-mails entrants, mais apprend également le style de communication personnel (tone of voice) de l'utilisateur pour générer des textes naturels, comme s'ils avaient été écrits par un humain. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ces dernières années, avec le développement des grands modèles de langage (LLM), de nombreuses entreprises tentent de confier le tri et la réponse aux e-mails à l'IA. Cependant, dans la plupart des cas, ces systèmes produisaient des textes trop formels ou « robotiques ». La mise à jour de Superhuman vise à résoudre ce problème en analysant les correspondances précédentes de l'utilisateur pour proposer trois variantes de brouillons de réponse adaptées.

Un nouveau niveau d'IA et des résultats pratiques

Selon les informations fournies par le fondateur de l'entreprise, Rahul Vohra, les versions précédentes du système étaient basées sur d'anciens modèles comme GPT-3.5. La nouvelle génération de la fonction de brouillon automatique utilise plusieurs modèles avancés, ce qui permet une meilleure compréhension du contexte des e-mails. Les tests ont montré que 40 % des e-mails générés ont été envoyés en une journée et, plus surprenant encore, 60 % d'entre eux ont été envoyés par l'utilisateur sans aucune modification.

En pratique, cette fonction excelle dans les tâches quotidiennes telles que la confirmation d'horaires de réunion, le refus ou la demande d'informations. Par exemple, le système apprend la routine de travail de l'utilisateur. Si, au début, il suggère de fixer une réunion à minuit et que l'utilisateur refuse, la fois suivante, l'IA préparera automatiquement une réponse rejetant ces horaires inappropriés.

Pour personnaliser davantage leurs profils, les utilisateurs peuvent accéder à Settings > Personalization et ajouter leur lieu de travail, leur poste, et même les fichiers ou liens fréquemment utilisés. Cela aide l'IA à préparer des réponses plus précises et pertinentes.

Bien que le système ne soit pas encore parfait et propose parfois des réponses nécessitant une édition, il devient une aide inestimable pour les professionnels recevant des centaines d'e-mails par jour. Grâce à cette technologie, Superhuman vise à libérer les utilisateurs de longues heures devant leur clavier pour leur permettre de se concentrer sur des tâches stratégiques plus importantes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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