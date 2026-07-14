Tournant dans la course à l'IA : les modèles open-source prennent l'avantage

Ces derniers mois, l'attention dans le monde de l'IA s'est concentrée sur les modèles phares de géants comme OpenAI et Anthropic. Cependant, une tendance inattendue émerge parmi les experts et les développeurs : les technologies open-source et flexibles remplacent les modèles fermés et coûteux. Cela témoigne d'un changement dans le rapport de force de la course à l'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les données de la plateforme Hugging Face, au printemps dernier, 41 % des modèles téléchargés provenaient de modèles open-source chinois. Ce chiffre dépasse celui des modèles américains. Sur la plateforme OpenRouter, les six modèles les plus populaires sont tous des solutions ouvertes proposées par des entreprises chinoises telles que Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax et Z.ai. Même le célèbre modèle Claude Opus 4.7 est tombé à la septième place de cette liste.

Pourquoi les entreprises choisissent-elles des modèles ouverts ?

Selon les statistiques de la plateforme Vercel, les modèles open-source gèrent désormais une part majeure des infrastructures. Les modèles fermés sont réservés aux tâches premium à coût élevé. En juin, près d'un tiers de toutes les requêtes IA ont été effectuées via des modèles ouverts. Cette tendance montre que les entreprises cherchent à optimiser leurs coûts.

Selon Clem Delangue, PDG de Hugging Face, les modèles « frontier » les plus puissants seront réservés aux expérimentations et aux tâches complexes à haute valeur ajoutée dans les années à venir. Les processus de production quotidiens et les charges de travail de base passeront aux modèles privés des entreprises ou aux solutions open-source. Cela porte un coup au concept du « modèle unique et le plus intelligent » créé par les grands laboratoires.

Les entreprises ne veulent pas confier leurs capacités essentielles à une autre organisation, sous forme de systèmes « boîte noire » (black box API) dont le fonctionnement interne est inconnu et incontrôlable. Posséder son propre modèle garantit non seulement la sécurité et le contrôle, mais réduit également les coûts énormes liés au déploiement de l'IA.

L'offensive technologique de la Chine

Les laboratoires d'IA chinois présentent tous les quelques mois de nouveaux modèles open-source puissants. Par exemple, l'entreprise Z.ai, basée à Pékin, a récemment lancé le modèle GLM-5.2. Ce modèle peut rivaliser avec les dernières avancées d'Anthropic en matière de codage et de détection de vulnérabilités. Surtout, le réglage et l'exécution de ces modèles sont beaucoup moins coûteux que les systèmes fermés américains.

Actuellement, la moitié des entreprises du Fortune 500 utilisent Hugging Face pour déployer leurs modèles privés et open-source. Le fait qu'un nouveau dépôt soit créé toutes les sept secondes sur la plateforme témoigne de l'intensité de l'activité dans le secteur. Aujourd'hui, la plateforme compte près de 3 millions de modèles publics et plus d'un million de jeux de données.

En conclusion, l'avenir de l'IA ne repose pas uniquement entre les mains de quelques géants technologiques, mais s'oriente vers un écosystème ouvert développé en collaboration par les développeurs du monde entier. Cela ouvre de grandes opportunités pour les pays en développement de créer leurs propres solutions d'IA.