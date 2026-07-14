Un arbitre « porte-bonheur » pour Lionel Messi dirigera la demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine

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Un arbitre « porte-bonheur » pour Lionel Messi dirigera la demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine

La FIFA a officiellement désigné l'équipe arbitrale pour le choc des demi-finales de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine. Ce match intense, qui se déroulera à Atlanta, sera dirigé par l'arbitre américain expérimenté Ismail Elfath. Cette nomination suscite un vif intérêt dans le monde du football, car Elfath est considéré comme un arbitre « porte-bonheur » pour Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, les équipes de Lionel Messi ont enregistré un taux de victoire de 100 % lors des cinq matchs arbitrés par l'officiel de la MLS, âgé de 44 ans. Cette série inclut la victoire dramatique de l'Inter Miami lors de la finale de la Leagues Cup 2023. Alors que les « Three Lions » de Thomas Tuchel s'apprêtent à affronter les champions du monde en titre, ces statistiques liées à l'arbitre suscitent naturellement une certaine inquiétude chez les supporters anglais.

Expérience et discipline rigoureuse

Ismail Elfath sera assisté sur les ailes par ses compatriotes Corey Parker et Kyle Atkins. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par l'Italien Maurizio Mariani. Il convient de noter que, conformément aux règles de la FIFA visant à éviter les conflits d'intérêts, cette nomination ferme les portes de la finale aux arbitres anglais Michael Oliver et Anthony Taylor, ainsi qu'à l'Argentin Facundo Tello.

Elfath possède une grande expérience des tournois majeurs. Il a officié en tant que quatrième arbitre lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (entre l'Argentine et la France). Cependant, sa carrière a failli s'arrêter prématurément : à la suite d'une grave blessure au genou contractée lors de la Copa América 2024, il a dû subir deux interventions chirurgicales et est resté éloigné des terrains pendant plus d'un an.

Des difficultés vers les sommets

Le parcours de vie de l'arbitre est également remarquable. À 18 ans, il a quitté Casablanca (Maroc) pour s'installer au Texas, aux États-Unis, avec seulement 200 dollars en poche. D'abord footballeur, Elfath a décidé de prendre le sifflet en 2011, insatisfait du niveau de l'arbitrage local. Aujourd'hui, il est double lauréat du titre de meilleur arbitre de la MLS.

La rivalité historique et politique entre l'Angleterre et l'Argentine garantit une rencontre extrêmement tendue. Elfath a déjà distribué 8 cartons jaunes et un carton rouge direct au cours de ce tournoi. Cette demi-finale sera également un test décisif pour l'arbitre : la direction de la FIFA prendra sa décision finale sur l'attribution de la finale après ce match.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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