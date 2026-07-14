Reflection AI et Nebius signent un accord majeur de 1 milliard de dollars

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Reflection AI et Nebius signent un accord majeur de 1 milliard de dollars

La startup américaine Reflection AI, spécialisée dans l'intelligence artificielle (AI), a signé un contrat de puissance de calcul d'une valeur de 1 milliard de dollars avec la société d'infrastructure européenne Nebius. Cet accord marque une étape importante dans le développement de modèles d'AI open-source et symbolise une nouvelle phase dans la course technologique du secteur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon l'accord, Nebius, ancienne division internationale de la société russe Yandex, fournira à Reflection AI les puces les plus récentes et les plus puissantes de NVIDIA. Ce partenariat ouvre la voie à des ressources massives nécessaires à la startup pour entraîner et déployer ses modèles complexes. Il convient de noter que Reflection AI avait récemment conclu un accord similaire avec SpaceX pour obtenir des ressources de calcul.

Modèles open-source et dynamique du marché

Actuellement, le débat entre les modèles d'AI fermés et open-source fait rage sur le marché mondial. Alors que la sécurité du stockage des données et l'intervention des gouvernements dans les processus technologiques s'intensifient, l'intérêt pour les créateurs de modèles ouverts comme Reflection AI augmente. Par exemple, le mois dernier, la pression exercée par l'administration américaine sur des géants comme Anthropic et OpenAI pour limiter leurs modèles les plus puissants a suscité des inquiétudes au sein du secteur.

Dans ce contexte, les utilisateurs et les entreprises commencent à accorder plus de confiance aux modèles ouverts et indépendants plutôt qu'aux systèmes fermés, dont l'accès peut être restreint à tout moment. L'émergence de modèles ouverts chinois à haute performance intensifie également la concurrence dans ce domaine.

Financement réussi et perspectives

La startup Reflection AI a été fondée en 2024 par deux anciens chercheurs de la division Google DeepMind. En peu de temps, l'entreprise a réussi à porter sa valeur marchande à 8 milliards de dollars. Selon ixbt.com, la startup a levé jusqu'à présent 2,6 milliards de dollars auprès d'investisseurs prestigieux tels que NVIDIA, Sequoia Capital et Lightspeed Venture Partners.

De son côté, Nebius est également au cœur de grands projets d'infrastructure. Après avoir reçu un investissement de 2 milliards de dollars de NVIDIA, l'entreprise a signé des contrats pluriannuels de 27 milliards de dollars avec Meta et de 19,4 milliards de dollars avec Microsoft. De tels accords ont également une importance indirecte pour les marchés émergents, car l'augmentation des capacités de calcul mondiales contribue à rendre les technologies d'AI plus abordables et accessibles.

Cet accord de 1 milliard de dollars crée une base stratégique pour que Reflection AI puisse hisser ses modèles open-source au premier rang mondial. Ces collaborations entre géants technologiques devraient définir la direction du développement de l'intelligence artificielle dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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