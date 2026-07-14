Les liens courts t.me de Telegram sont de nouveau opérationnels : les sanctions américaines à l'origine de la panne

Les domaines courts t.me de la messagerie Telegram, utilisés pour accéder aux groupes et chaînes populaires, ont repris leurs activités après une interruption d'une journée. Le problème, apparu lundi, a limité la capacité des utilisateurs du monde entier à accéder aux ressources publiques en un seul clic. Cette situation a attiré l'attention non seulement des utilisateurs, mais aussi du fondateur du service, Pavel Durov. Comme le rapporte Techcrunch.com rapporte l'information.

Selon les données du registraire monténégrin DomainME, qui gère l'activité du domaine, le domaine t.me a été temporairement suspendu non pas pour des raisons techniques, mais en raison de processus de régulation juridique. Dans une interview avec TechCrunch, le directeur de DomainME, Predrag Leshich, a confirmé que le domaine était de nouveau en ligne et a annoncé qu'une déclaration officielle serait publiée prochainement.

Sanctions et statut "serverhold"

Il est rapporté que la suspension du domaine a été causée par des restrictions imposées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis. En répondant à Pavel Durov sur le réseau X (anciennement Twitter), les représentants du registraire ont expliqué que le domaine avait été temporairement suspendu dans le cadre d'une vérification de conformité aux exigences de l'OFAC.

Selon les enregistrements Internet, le statut "serverhold" a été appliqué au domaine Telegram. Habituellement, ce statut signifie que le registraire de domaine bloque le domaine pour certaines raisons, ce qui entraîne automatiquement l'inaccessibilité du site dans le monde entier. Mardi matin, cette restriction a été levée et les liens sont revenus à la normale.

Pourquoi tout le domaine a-t-il été bloqué ?

Les experts, dont le technologue Jonah Aragon, estiment que cet incident coïncide avec le jour où le département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions contre le fournisseur First VPN. Les autorités affirment que ce service VPN a été utilisé par des cybercriminels pour mener des attaques via des ransomwares. Le gouvernement américain avait fermé le site de ce service au début de l'année.

Il est intéressant de noter que la liste des sanctions annoncées pour First VPN incluait également le lien t.me menant au groupe public de ce fournisseur sur Telegram. Selon les hypothèses, le registraire de domaine, afin d'éviter de lourdes amendes pouvant être appliquées pour non-respect des sanctions, a décidé de geler temporairement non pas un seul lien, mais l'ensemble du domaine t.me.

Pour les utilisateurs d'Ouzbékistan, Telegram est également le principal outil de communication et d'information. L'interruption temporaire du domaine t.me a causé des difficultés d'accès aux chaînes locales et aux comptes professionnels via des liens externes. Actuellement, tous les systèmes fonctionnent de manière stable et les utilisateurs peuvent utiliser les liens courts sans aucune restriction.