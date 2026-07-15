De l'usine de saucisses à la fusion nucléaire : le choix surprenant de Realta Fusion

La startup Realta Fusion, qui ambitionne de révolutionner le monde de l'énergie, a choisi un lieu inattendu pour implanter son nouveau centre de recherche et développement. L'entreprise transforme une ancienne usine située à Madison, dans le Wisconsin, où étaient autrefois produits des saucisses et des produits carnés sous la marque Oscar Mayer. Cette démarche ne représente pas seulement la réhabilitation d'un bâtiment industriel, mais une étape cruciale vers la création d'un pôle énergétique de haute technologie au cœur des États-Unis. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une interview accordée à TechCrunch, Kieran Furlong, fondateur et PDG de Realta Fusion, a plaisanté en qualifiant ce changement de « passage de la saucisse à la fusion nucléaire ». Le nouveau centre, baptisé Forge, prévoit de produire son premier plasma en 2029. Ce projet revêt une importance stratégique pour l'entreprise, Realta ayant récemment démontré la possibilité de convertir directement l'énergie issue de réactions de fusion thermonucléaire en électricité.

Pourquoi avoir choisi une ancienne usine ?

Le choix de l'usine Oscar Mayer n'est pas un hasard. Premièrement, ce site industriel est raccordé à des réseaux électriques de grande capacité, ce qui répond aux besoins énergétiques nécessaires au fonctionnement des réacteurs à fusion. Deuxièmement, l'usine est située à proximité du siège social actuel de l'entreprise. Cependant, le facteur principal reste le soutien bipartisan (républicains et démocrates) du gouvernement de l'État.

Le gouvernement de l'État du Wisconsin et la ville de Madison ont offert un ensemble d'avantages totalisant 55 millions de dollars pour maintenir la startup sur leur territoire. La part la plus importante, soit 37,5 millions de dollars, consiste en une exonération de la taxe de vente introduite pour l'industrie de la fusion nucléaire. De plus, l'État accorde 15 millions de dollars en crédits d'impôt et l'administration municipale fournit un soutien financier de 2,8 millions de dollars.

Potentiel humain et concurrence régionale

La décision de Realta Fusion de rester à Madison a été inattendue, car de nombreuses startups similaires se tournent généralement vers les grands laboratoires nationaux ou les pôles technologiques côtiers. Par exemple, une autre startup du Wisconsin, Type One Energy, a déménagé dans le Tennessee en 2024. Cependant, le fait que l'Université du Wisconsin-Madison forme chaque année de nombreux physiciens des plasmas talentueux garantit à Realta un solide vivier de talents.

À l'heure actuelle, la demande en énergie propre augmente radicalement en raison de la multiplication des centres de données pour l'AI et de l'électrification de l'économie. Rien que cette année, les startups du secteur de l'énergie de fusion ont attiré plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements. Grâce à son nouveau centre, Realta Fusion vise à faire du Wisconsin l'un des nœuds centraux de cette course mondiale.

Selon Kieran Furlong, être le « champion » de l'État présente des avantages uniques. Cela permet non seulement d'obtenir un soutien financier, mais aussi de gagner l'attention des décideurs et de développer l'écosystème régional. Ainsi, une ancienne usine de produits carnés deviendra, dans un avenir proche, un foyer de technologies fournissant à l'humanité une énergie propre et illimitée.