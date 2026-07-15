Une nouvelle ère pour l'IA : Anthropic et Blackstone lancent un projet à mille milliards de dollars

Bien que les modèles d'intelligence artificielle (AI) s'améliorent chaque jour, les grandes entreprises hésitent encore sur la manière d'intégrer efficacement cette technologie dans leurs processus de travail. Anthropic, l'un des principaux laboratoires d'AI au monde, et le géant de l'investissement Blackstone ont lancé une coentreprise nommée Ode pour résoudre ce problème et conquérir un nouveau marché estimé à mille milliards de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, le projet Ode est valorisé à 1,5 milliard de dollars. Il ne s'agit pas simplement d'une société de logiciels, mais d'une agence d'ingénierie à grande échelle fournissant des services d'implémentation d'AI aux entreprises. Cette étape montre que la concurrence dans le domaine de l'AI ne consiste plus seulement à créer des modèles puissants, mais à les intégrer dans des processus métier réels.

Un pont entre le business et la technologie

La startup Fractional AI a été choisie comme base du projet Ode et a été acquise rapidement. Il est à noter qu'avant cet accord, Fractional avait mis fin à un partenariat de 11 mois avec OpenAI. Désormais, les ingénieurs d'Ode travaillent directement dans les bureaux des clients pour développer des systèmes personnalisés pour chaque organisation à l'aide des modèles Claude d'Anthropic.

Selon le directeur du projet, Chris Taylor, si le plan réussit, l'entreprise pourrait atteindre une valeur de mille milliards de dollars à l'avenir. Actuellement, plus de 100 ingénieurs hautement qualifiés travaillent dans l'entreprise. Ils collaborent étroitement avec l'équipe d'Anthropic pour maximiser l'impact de la technologie sur l'efficacité commerciale.

Le principe « Claude-first » (Claude d'abord) est appliqué dans les activités d'Ode. Cela signifie que les ingénieurs utilisent en priorité les développements d'Anthropic pour résoudre tout problème métier. Cependant, l'entreprise ne se limite pas à un seul modèle : si les besoins du client l'exigent, des produits d'AI concurrents peuvent également être utilisés.

Partenariats stratégiques et perspectives d'avenir

Ce n'est pas un hasard si des géants du monde financier comme Blackstone, Hellman & Friedman et Goldman Sachs soutiennent cette initiative. Blackstone a constaté un manque important dans l'implémentation de l'AI pour les dizaines d'entreprises de son portefeuille. Alors que les cabinets de conseil se limitent à des conseils théoriques, Ode s'occupe directement de solutions pratiques et de codage.

Sur le marché ouzbek, les grandes entreprises et le secteur bancaire passent également par une phase de numérisation et s'intéressent à l'implémentation de l'AI. L'expérience de géants comme Anthropic et Blackstone pourrait inciter les entreprises locales de services IT à former de nouveaux modèles commerciaux à l'avenir. Car acheter un modèle prêt à l'emploi est une chose, mais l'adapter à l'écosystème interne d'une entreprise est un processus complexe totalement différent.

En conclusion, la course à l'intelligence artificielle a franchi une nouvelle étape. Désormais, la victoire ne reviendra pas à celui qui crée le réseau neuronal le plus intelligent, mais aux entreprises qui sauront le mieux adapter cette intelligence aux besoins quotidiens des entreprises. Le fait qu'OpenAI ait également lancé des initiatives dans cette direction avec son projet « The Deployment Company » montre que la concurrence sera extrêmement intense.