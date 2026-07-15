SpaceX a lancé deux fusées Falcon 9 dans l'espace en quelques heures

SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, continue d'augmenter la fréquence de ses vols spatiaux. En moins de huit heures, la société a lancé avec succès deux fusées Falcon 9, mettant en orbite un total de 56 satellites Starlink. Cet événement marque une nouvelle étape dans les capacités techniques et le potentiel logistique de l'entreprise spatiale privée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le premier lancement a eu lieu depuis la base de Vandenberg en Californie, où une fusée Falcon 9 a placé 27 satellites Starlink sur l'orbite prévue. À peine 7 heures et 42 minutes plus tard, une deuxième fusée a décollé depuis la côte opposée des États-Unis, au cosmodrome de Floride, transportant cette fois 29 satellites supplémentaires.

L'expansion de la couverture Internet mondiale

Selon Ixbt.com, SpaceX a démontré une intensité record en effectuant des lancements indépendants depuis les deux côtes américaines en une seule journée. L'objectif du projet Starlink est de fournir un Internet par satellite à haut débit dans le monde entier, même dans les régions les plus reculées. Les 56 nouveaux appareils renforceront encore la capacité de ce réseau mondial.

Ces nouvelles sont également importantes pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car le déploiement des services Starlink en Asie centrale, notamment les tests en cours au Kazakhstan voisin et l'extension prévue de la couverture régionale, reste au centre de l'attention des passionnés de technologie.

Par ailleurs, SpaceX a récemment présenté officiellement la nouvelle génération de terminaux satellites Starlink V5. Cet appareil est nettement plus compact et léger que les modèles précédents. Les ingénieurs ont également réussi à réduire la consommation d'énergie des nouveaux terminaux, ce qui les rend plus pratiques pour une utilisation mobile.

La réutilisation des fusées Falcon 9 permet à SpaceX de réduire les coûts de lancement et d'augmenter considérablement la fréquence des missions. Aujourd'hui, l'entreprise est l'opérateur spatial le plus actif au monde, réalisant de nouvelles missions presque chaque semaine.