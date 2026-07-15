Attaque contre le domicile de Lamine Yamal : un incident effrayant après la victoire de l'Espagne

La jeune star de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a été confrontée à un grave problème de sécurité personnelle en plus de ses succès sportifs. Quelques heures après que l'Espagne a battu la France en demi-finale du Championnat d'Europe pour se qualifier pour la finale, des cambrioleurs ont tenté de s'introduire dans la résidence du joueur à Barcelone. Cet incident a suscité une grande inquiétude parmi la famille et les proches du jeune prodige. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'incident a eu lieu mercredi à l'aube, au domicile de Yamal situé dans le quartier prestigieux d'Esplugues de Llobregat à Barcelone. À ce moment-là, le joueur se trouvait à des milliers de kilomètres, aux États-Unis, au Texas, où il célébrait la victoire historique avec son équipe nationale. Cependant, grâce à la vigilance du service de sécurité privé resté sur place, un cambriolage majeur a été évité.

Selon les informations d'Euro News, les caméras de surveillance ont permis d'identifier deux individus masqués tentant d'escalader le mur d'enceinte. L'intervention rapide des agents de sécurité et le déclenchement de l'alarme ont fait fuir les criminels. En conséquence, les cambrioleurs n'ont pas réussi à pénétrer dans la maison ni à dérober d'objets de valeur.

Enquête policière et mesures de sécurité

Les autorités locales, notamment la police des Mossos d'Esquadra, ont été immédiatement informées de la situation. Bien que les suspects aient disparu avant l'arrivée de la police, une vaste opération de recherche est en cours pour les identifier et les interpeller. Les experts en criminalistique et les enquêteurs analysent minutieusement tous les enregistrements de vidéosurveillance.

Selon les experts, les preuves numériques pourraient jouer un rôle crucial dans l'identification des criminels. Ce quartier a été la cible de cambriolages à plusieurs reprises ces derniers mois, ce qui a accru la vigilance de la police. Ces incidents témoignent d'une tendance croissante en Europe où des groupes criminels organisés ciblent les domiciles des footballeurs professionnels.

D'après Goal.com, les criminels profitent généralement de la participation des joueurs aux grands tournois pour tenter de dérober des bijoux, des montres de luxe et de l'argent liquide. Le fait que Lamine Yamal partage occasionnellement son style de vie et ses objets de valeur sur les réseaux sociaux pourrait également avoir attiré l'attention des groupes criminels.

Bien que Lamine Yamal se concentre désormais sur la finale à venir, ses proches et son club ont renforcé les mesures de sécurité au maximum. Le fait que les domiciles des stars du football soient cambriolés pendant les matchs devient une pratique courante, soulignant la nécessité pour les clubs et les associations de football d'élaborer de nouveaux protocoles de sécurité.