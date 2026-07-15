Technologies vocales basées sur l'IA : la startup Rime lève 24 millions de dollars

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Technologies vocales basées sur l'IA : la startup Rime lève 24 millions de dollars

Le marché des technologies vocales basées sur l'IA se développe rapidement. La startup Rime, basée à San Francisco, a levé 24 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série A, proposant des solutions innovantes pour automatiser les interactions avec les clients des grandes entreprises. Ces fonds aideront l'entreprise à améliorer l'efficacité du service client, du marketing et des processus de vente. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Ce tour de table, mené par M13 Ventures, a également vu la participation d'investisseurs renommés tels que Twilio Ventures, Corazon Capital et Unusual Ventures. Les fondateurs de Rime sont d'anciens experts de l'université de Stanford et du projet Amazon Alexa, qui ont développé une approche unique pour résoudre les problèmes existants sur le marché. Selon ixbt.com, l'entreprise n'utilise pas de données Internet prêtes à l'emploi pour entraîner ses modèles, mais s'appuie sur des conversations réelles enregistrées dans son studio spécialisé à San Francisco.

Communication de qualité et supériorité technique

Bien que des géants comme ElevenLabs, Deepgram et Vapi dominent actuellement le secteur de l'IA vocale, Rime vise à se distinguer par son architecture basée sur les phonèmes. Cette technologie permet une prononciation précise des noms de marque et des termes techniques complexes. Par conséquent, les entreprises n'ont plus besoin de consacrer du temps et des ressources à réentraîner les modèles pour leurs secteurs spécifiques.

Lily Clifford, PDG de Rime, souligne que les technologies d'IA vocale actuelles ne sont pas encore parfaites. De nombreuses grandes entreprises préfèrent encore utiliser d'anciens systèmes IVR (réponse vocale interactive), car les interactions avec les agents d'IA modernes ne semblent pas toujours naturelles pour l'utilisateur. Rime vise précisément à réduire cet écart, en rendant l'agent IA plus humain qu'un simple robot.

Plans futurs et nouvelles technologies

La startup abandonne actuellement les modèles séparés de synthèse vocale (TTS) et de reconnaissance vocale (STT) pour développer des modèles de type speech-to-speech (parole à parole). Cette méthode réduit la latence dans la communication, élimine les bruits parasites et permet de répondre avec des pauses naturelles sans interrompre l'interlocuteur.

L'entreprise a déjà réussi à attirer un certain nombre de clients prestigieux, notamment dans les secteurs suivants :

  • Mayo Clinic (centre médical)
  • Dialpad (services de communication)
  • Upstart (secteur fintech)
  • Asurion (assurance et assistance technique)
Les nouveaux investissements seront utilisés pour agrandir l'équipe de l'entreprise. Rime a récemment recruté Rafael Valle, un scientifique expérimenté ayant travaillé sur la recherche audio chez Meta et NVIDIA, en tant que directeur scientifique. Cette étape devrait renforcer davantage la base technologique de la startup. La demande pour de telles technologies est également élevée sur le marché ouzbek, où l'introduction d'opérateurs IA, notamment dans les secteurs bancaire et des télécommunications, pourrait porter la qualité du service client à un niveau supérieur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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