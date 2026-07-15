Révolution de l'intelligence artificielle : 16 lauréats du prix Nobel appellent à sauver l'économie mondiale

Des économistes de premier plan et des experts influents du secteur technologique ont publié une lettre ouverte mettant en garde contre les risques économiques que pourrait engendrer le développement de l'intelligence artificielle (AI). Le document intitulé "We Must Act Now", préparé par le Laboratoire d'économie numérique de l'Université de Stanford, a été signé par plus de 200 experts, dont 16 lauréats du prix Nobel. Selon les experts, les changements provoqués par l'AI auront une ampleur plus vaste que la révolution industrielle, mais se produiront dans un laps de temps beaucoup plus court. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les auteurs de l'appel soulignent que dans les 10 prochaines années, les systèmes d'AI deviendront extrêmement puissants et transformeront radicalement l'économie mondiale. Bien que cette technologie ait le potentiel d'augmenter la productivité du travail et le niveau de vie, elle comporte également le risque d'évincer massivement les humains du marché du travail. Pour cette raison, les scientifiques appellent les gouvernements et les géants de la technologie à préparer les institutions sociales à ces changements.

10 fois plus rapide que la révolution industrielle

Erik Brynjolfsson, directeur du Laboratoire d'économie numérique de l'Université de Stanford, souligne que les capacités de l'AI progressent beaucoup plus rapidement que notre compréhension de leurs conséquences économiques. Selon lui, c'est précisément ce décalage qui nécessite des mesures urgentes pour garantir que la technologie serve les intérêts de toute la société, et non seulement d'un cercle restreint d'entreprises ou d'individus.

Le lauréat du prix Nobel Michael Spence a déclaré que l'ampleur et la vitesse du processus exigent une union de toutes les forces. Anton Korinek, membre de la société Anthropic, estime que si l'humanité a mis des décennies à s'adapter aux machines à vapeur, à l'électricité et aux ordinateurs, il ne reste peut-être que quelques années pour s'adapter à l'intelligence artificielle.

Parmi les signataires du document figurent des scientifiques renommés dans le domaine de l'économie tels que Daron Acemoglu, Joseph Stiglitz, Paul Krugman et Ben Bernanke. Des représentants de haut niveau de géants comme Google, Anthropic et OpenAI, dont Jeff Dean et Sarah Friar, ont également soutenu cette initiative. Cela montre que les créateurs de la technologie eux-mêmes sont préoccupés par la stabilité sociale future.

La nécessité de nouveaux modèles économiques

Selon les experts, il n'existe actuellement pas suffisamment d'indicateurs et de modèles économiques pour évaluer l'impact de l'AI sur l'emploi, la répartition des revenus et la productivité. Cela entrave l'élaboration d'un plan d'action précis. C'est pourquoi les scientifiques proposent de travailler dans les directions suivantes :

Créer de nouvelles incitations pour que l'AI complète les capacités humaines au lieu de remplacer le travail humain ;

Réviser les mécanismes de protection sociale et les institutions étatiques ;

Introduire des systèmes de contrôle garantissant que le développement technologique soit conforme aux intérêts de la société.

Demis Hassabis, directeur de Google DeepMind, a également abordé cette question, prédisant que l'intelligence artificielle générale (AGI) pourrait apparaître d'ici cinq ans. Selon ses estimations, l'impact d'une telle technologie sur l'économie mondiale équivaudrait à une « industrialisation dix fois plus puissante se produisant dix fois plus vite ». Cela fait de la transition vers l'économie numérique et de la formation des cadres une priorité absolue pour les pays en développement.