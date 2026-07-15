Lancement de l'application Reelful : l'IA monte désormais vos vidéos automatiquement

Le processus de création de contenu de qualité pour les réseaux sociaux devient encore plus simple. La nouvelle application Reelful utilise l'intelligence artificielle pour transformer automatiquement les photos et vidéos du smartphone de l'utilisateur en vidéos prêtes à l'emploi, dans le style de TikTok et Instagram Reels. Cette technologie est conçue pour les utilisateurs qui n'ont ni le temps ni l'envie de travailler avec des logiciels de montage complexes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, le projet Reelful a été développé par Kate Deyneka, ancienne ingénieure chez Snapchat. Elle a longtemps travaillé sur la création de modèles d'apprentissage automatique et de traitement d'images. Désormais, elle vise à libérer les utilisateurs des processus fastidieux tels que la sélection des plans, l'ajout d'effets et l'enregistrement vocal.

Comment fonctionne Reelful ?

Le processus de travail avec l'application est très simple et intuitif. L'utilisateur écrit d'abord une brève description textuelle (prompt) de la vidéo qu'il souhaite créer, par exemple « rapport de voyage » ou « résumé d'événement ». Ensuite, le système enregistre un échantillon vocal de 30 secondes de l'utilisateur pour en créer un clone. Une fois les photos et vidéos sélectionnées dans la galerie, l'IA entre en action.

Reelful ne se contente pas d'assembler les plans, il :

Écrit un scénario spécifique pour la vidéo ;

Lit la voix off avec la voix clonée de l'utilisateur ;

Sélectionne la musique et les effets sonores ;

Ajoute automatiquement les sous-titres.

L'un des aspects les plus surprenants du programme est sa capacité à animer des images statiques. Par exemple, si un utilisateur télécharge une photo d'une personne coupant un fruit, l'IA anime cette image pour en faire une courte vidéo montrant le processus de découpe. Pour garantir la transparence, ces vidéos portent un filigrane spécial indiquant qu'elles ont été créées par une IA.

Une nouvelle opportunité pour les entrepreneurs et les blogueurs

Selon la fondatrice de l'application, Kate Deyneka, Reelful est actuellement principalement destiné aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises qui développent leur marque personnelle. Ils disposent souvent de beaucoup de matériel intéressant, mais manquent de temps pour le monter à un niveau professionnel. Reelful comble ce vide en fournissant un produit fini en quelques minutes.

Actuellement, Reelful participe au programme Speedrun du fonds de capital-risque a16z. L'application permet également aux utilisateurs de modifier la vidéo finale via un chat. Il suffit à l'utilisateur de donner une commande telle que « change la musique » ou « raccourcis le scénario ». Ces éditeurs vidéo « agents » devraient totalement changer les normes de création de contenu pour les réseaux sociaux à l'avenir.