Des membres du groupe de hackers dangereux Scattered Spider emprisonnés au Royaume-Uni

·32·Technologie
Des membres du groupe de hackers dangereux Scattered Spider emprisonnés au Royaume-Uni

Les autorités britanniques ont annoncé un coup dur porté au célèbre groupe de cybercriminels Scattered Spider. L'arrestation et la condamnation de deux jeunes hackers ont considérablement entravé les opérations de ce groupe. Cet événement prouve une fois de plus que, dans le monde de la cybersécurité moderne, les menaces les plus graves ne proviennent pas toujours d'organisations soutenues par des États, mais parfois de jeunes talents en quête de célébrité et d'argent. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Owen Flowers, 18 ans, et Thalha Jubair, 20 ans, ont été reconnus coupables d'avoir piraté le système de transport de Londres (Transport for London — TfL). Selon le verdict du tribunal, ils ont été condamnés à 5 ans et 6 mois de prison. En 2024, ces hackers avaient attaqué le système de transport public londonien, paralysant pendant plusieurs semaines les services de vente de billets et de suivi en temps réel des trains.

Pertes massives et ingénierie sociale

Selon la National Crime Agency (NCA) britannique, les dommages causés par l'attaque contre le TfL s'élèvent à environ 29 millions de livres sterling (environ 47 millions de dollars). Les hackers se sont infiltrés si profondément dans le système qu'ils auraient pu paralyser l'ensemble de l'infrastructure de transport de Londres. Les experts qualifient cela d'« obtention des clés du royaume ».

Le groupe Scattered Spider se distingue par son mode opératoire. Ils utilisent davantage des techniques d'« ingénierie sociale » (social engineering) que des logiciels techniques complexes. En d'autres termes, ils obtiennent des informations confidentielles en trompant les employés de l'entreprise plutôt qu'en piratant directement les systèmes informatiques. Cette stratégie constitue le point le plus faible pour les systèmes de sécurité, car le facteur humain est plus difficile à contrôler que les mesures techniques.

Une menace mondiale

Ce groupe ne s'est pas limité à la Grande-Bretagne. Selon Ixbt.com et d'autres publications internationales, Scattered Spider a attaqué des dizaines de grandes entreprises à travers le monde. Parmi leurs victimes figurent :

  • La chaîne de casinos MGM ;
  • La compagnie aérienne WestJet ;
  • La société de cybersécurité Okta.
Selon le FBI, le condamné Thalha Jubair pourrait avoir participé à des cyberattaques contre plus de 120 entreprises au total. Les autorités britanniques soulignent que ces arrestations constituent un avertissement sérieux pour des groupes amorphes comme Scattered Spider, qui ne possèdent pas de structure fixe.

Selon Paul Foster, chef de l'unité de lutte contre la cybercriminalité de la NCA, ce groupe a été l'une des plus grandes menaces pour la cybersécurité britannique ces dernières années. La condamnation des principaux coupables montre que les cybercriminels finiront tôt ou tard par répondre de leurs actes. Pour les utilisateurs et les experts en TIC, cet événement est une leçon importante : la protection contre l'ingénierie sociale reste aujourd'hui une priorité absolue.

HackersCybersécuritéLondresScattered SpiderCybercriminalité
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Google renomme son service NotebookLM en Gemini NotebookGoogle renomme son service NotebookLM en Gemini NotebookAujourd'hui, 21:57La plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétairesLa plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétairesAujourd'hui, 21:56Moore Threads présente l'ordinateur compact AI CubeMoore Threads présente l'ordinateur compact AI CubeAujourd'hui, 21:50Le nouveau smartphone Redmi 17 4G de Xiaomi dévoilé avant sa présentationLe nouveau smartphone Redmi 17 4G de Xiaomi dévoilé avant sa présentationAujourd'hui, 21:27Google AI Mode s'intègre désormais aux applications tiercesGoogle AI Mode s'intègre désormais aux applications tiercesAujourd'hui, 21:26L'agence de voyage basée sur l'IA Fora devient une licorne à 1 milliard de dollarsL'agence de voyage basée sur l'IA Fora devient une licorne à 1 milliard de dollarsAujourd'hui, 21:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre