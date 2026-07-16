Révolution pour les développeurs : commander à manger via la ligne de commande

L'évolution des technologies modernes atteint une nouvelle étape dans l'automatisation des tâches quotidiennes. L'un des plus grands services de livraison au monde, DoorDash, a introduit un outil spécial DoorDash CLI (Command Line Interface) pour les développeurs. Cette nouveauté permet désormais aux utilisateurs de commander à manger directement depuis la ligne de commande ou via des agents d'IA, sans avoir à ouvrir l'application mobile. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le fondateur et directeur technique de l'entreprise, Andy Fang, a annoncé sur son compte X que le nouvel outil, baptisé "dd-cli", a été lancé en mode bêta restreint. Ce projet est actuellement accessible aux développeurs utilisant macOS aux États-Unis et au Canada, via une liste d'attente (waitlist).

Une nouvelle ère pour le commerce par agents

DoorDash CLI n'est pas qu'une simple blague ou un projet de curiosité, c'est un exemple frappant d'une nouvelle tendance appelée "commerce par agents" (agentic commerce). Grâce à ce système, les développeurs peuvent déléguer à leurs agents d'IA des tâches telles que la recherche de restaurants, la recherche des meilleures réductions et le paiement. En somme, il deviendra courant que l'IA choisisse et commande votre déjeuner à votre place.

En proposant cet outil, l'entreprise transforme sa plateforme en un écosystème ouvert aux logiciels tiers. Cela signifie que les développeurs pourront intégrer les capacités de DoorDash dans leurs propres applications, des bots Slack d'entreprise ou des assistants personnels. Par exemple, il sera possible de créer des scripts organisant automatiquement des déjeuners d'équipe.

Cette nouveauté rappelle la célèbre expression "sudo make me a sandwich" très populaire parmi les développeurs sur les réseaux sociaux. Cette blague, issue des comics XKCD, est désormais devenue réalité. Dans une vidéo présentée par DoorDash, on voit un agent d'IA lire des messages Slack, analyser des données JSON, exécuter des scripts Python et sélectionner des salades dans des menus complexes pour passer commande.

Il convient de noter que DoorDash avait déjà intégré iMessage et lancé son propre chatbot appelé "Ask DoorDash". De plus, l'entreprise collabore avec des modèles d'IA majeurs comme ChatGPT d'OpenAI et Claude. Le nouvel outil CLI est la suite logique de cette stratégie.

Bien que cette fonction ne soit pour l'instant accessible qu'à un cercle restreint de spécialistes, elle devrait transformer radicalement les habitudes d'achat des consommateurs à l'avenir. Les utilisateurs commenceront à s'appuyer davantage sur des systèmes automatisés rapides et efficaces plutôt que sur des interfaces graphiques traditionnelles.