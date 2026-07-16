Arsenal renforce son effectif : les Londoniens vont débourser 34 millions de livres pour un attaquant grec

Le club londonien d'Arsenal intensifie son activité lors du mercato estival et est sur le point d'ajouter un nouveau nom à sa ligne d'attaque. L'équipe dirigée par Mikel Arteta a trouvé un accord complet avec le Club Bruges pour le transfert de Christos Tzolis, qui brille dans le championnat belge. Cet accord est considéré comme une étape importante pour renforcer le potentiel offensif du club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, les « Gunners » vont débourser environ 34 millions de livres sterling (environ 40 millions d'euros) pour l'international grec de 24 ans. Les parties travaillent actuellement à finaliser les derniers détails du transfert. Ce mouvement est inattendu mais bien réfléchi pour Arsenal, l'équipe ayant récemment vendu Leandro Trossard au club turc de Beşiktaş pour 17 millions de livres.

Le choix tactique d'Arteta

Mikel Arteta et son staff technique considèrent Christos Tzolis comme un joueur au profil tactique unique. Il est précisé que son transfert n'est pas lié à Morgan Rogers d'Aston Villa ou à d'autres cibles, mais qu'il est réalisé parce que le style de jeu de l'ailier grec correspond précisément aux besoins de l'équipe. Arsenal avait initialement manifesté un intérêt pour la star de la Juventus, Kenan Yıldız, mais après que le club turinois a déclaré le talent turc intransférable, l'attention s'est rapidement tournée vers Tzolis.

À titre informatif, le football anglais n'est pas étranger à Christos Tzolis. Il a évolué pendant trois ans sous les couleurs de Norwich City et a disputé 14 matchs en Premier League. Cependant, à l'époque, le jeune joueur avait eu du mal à s'adapter au football anglais, physiquement exigeant, et avait été prêté à Twente aux Pays-Bas et au Fortuna Düsseldorf en Allemagne pour gagner en expérience.

Sa véritable ascension a eu lieu avec le Club Bruges. Dans le championnat belge, il a révélé son véritable potentiel, améliorant considérablement non seulement ses compétences techniques, mais aussi sa capacité à lire le jeu. Selon Goal.com, Crystal Palace avait également tenté de recruter le joueur l'année dernière, mais le club belge avait alors rejeté toutes les offres.

L'arrivée de l'attaquant à Arsenal devrait élargir les chances de l'équipe dans la course au titre. Mikel Arteta disposera d'une plus grande marge de manœuvre pour la rotation, ce qui est crucial pour assurer la stabilité de l'équipe lors d'une longue saison. Le joueur devrait passer sa visite médicale à Londres et signer son contrat officiel très prochainement.